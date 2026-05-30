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List scans

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Returns the scans in your organisation, a page at a time. You can filter them by type and status and sort them.

Request

GET /scans

Send an API key with the read scope in the X-Api-Key header.

Query parameters

Parameter Description
page
number 		The page number to retrieve. Default 1.
limit
number 		The number of items to retrieve per page. Default 100.
scan_type
string 		One of pr or full.
status
string 		One of pending, running, completed, failed, stopped, cancelled, skipped, pending_verification, pending_triage, draft, estimating, or estimated.
sort_by
string 		One of created_at, updated_at, or status.
sort_order
string 		One of ASC or DESC. Default DESC.

Responses

200 OK

Field Description
data
array of object, required
data[].id
string, required
data[].task_id
string, required
data[].scan_type
string, required 		One of pr or full.
data[].status
string, required
data[].name
string, required, nullable
data[].repo_url
string, required, nullable
data[].branch
string, required, nullable
data[].pr_number
number, required, nullable
data[].target_urls
array of string, required, nullable
data[].findings_summary
object, required
data[].findings_summary.critical
number, required
data[].findings_summary.high
number, required
data[].findings_summary.medium
number, required
data[].findings_summary.low
number, required
data[].findings_summary.info
number, required
data[].created_at
string, required
data[].updated_at
string, required
total
number, required
page
number, required
limit
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