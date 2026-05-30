List scans
Copy page
List scans
Returns the scans in your organisation, a page at a time. You can filter them by type and status and sort them.
Request
GET /scans
Send an API key
with the
read scope
in the
X-Api-Key header.
Query parameters
|Parameter
|Description
|
page
number
|The page number to retrieve. Default
1.
|
limit
number
|The number of items to retrieve per page. Default
100.
|
scan_type
string
|One of
pr or
full.
|
status
string
|One of
pending,
running,
completed,
failed,
stopped,
cancelled,
skipped,
pending_verification,
pending_triage,
draft,
estimating, or
estimated.
|
sort_by
string
|One of
created_at,
updated_at, or
status.
|
sort_order
string
|One of
ASC or
DESC. Default
DESC.
Responses
200 OK
|Field
|Description
|
data
array of object, required
|
data[].
string, required
|
data[].
string, required
|
data[].
string, required
|One of
pr or
full.
|
data[].
string, required
|
data[].
string, required, nullable
|
data[].
string, required, nullable
|
data[].
string, required, nullable
|
data[].
number, required, nullable
|
data[].
array of string, required, nullable
|
data[].
object, required
|
data[].
number, required
|
data[].
number, required
|
data[].
number, required
|
data[].
number, required
|
data[].
number, required
|
data[].
string, required
|
data[].
string, required
|
total
number, required
|
page
number, required
|
limit
number, required