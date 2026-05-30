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Get scoped npm package verdict

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Returns a fast dependency verdict for a scoped npm package, such as @scope/name. GitHub Action scans use it to flag known-malicious dependencies. scope and packageName are separate path segments, and the package version is a required query parameter.

For unscoped packages, use GET /hfw/verdict/{ecosystem}/{packageName}.

This is a public, fast-mode endpoint. It covers feed-backed verdicts only and normally returns straight away. To wait briefly for an upstream verdict, set wait_seconds.

Request

GET /hfw/verdict/{ecosystem}/{scope}/{packageName}

This endpoint takes no API key.

Path parameters

Parameter Description
ecosystem
string, required
scope
string, required
packageName
string, required

Query parameters

Parameter Description
version
string, required 		Package version to check.
wait_seconds
number 		Seconds to wait for an upstream verdict. Fast mode normally returns immediately. Default 0. At least 0. At most 60.

Responses

200 OK

Field Description
status
string, required 		One of ready, pending, or scanning.
ecosystem
string, required 		One of npm or pypi.
package
string, required
version
string, required
level
string, required 		One of clean, suspicious, malicious, or unknown.
confidence
string, required
summary
string, required
findings
array of object, required
source
string
osv_id
string
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