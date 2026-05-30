Count findings
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Count findings
Counts findings with the same filters as
GET /findings, so you don’t have to fetch every page. The response has the total and counts by severity, state, and repository. Severity and state counts include zero values. Repositories are ordered by finding count, highest first.
Request
GET /findings/counts
Send an API key
with the
read scope
in the
X-Api-Key header.
Query parameters
|Parameter
|Description
|
severity
string
|One of
critical,
high,
medium,
low, or
info.
|
state
string
|One of
open,
true_positive,
false_positive,
accepted_risk,
resolved, or
closed.
|
scan_id
string
|
scan_type
string
|Filter by scan type across all scans associated with the finding. One of
pr or
full.
|
repo_url
string
|Filter by repository URL. Case-insensitive; a trailing slash or .git suffix is ignored.
|
found_since
string
|Only include findings discovered on/after this ISO 8601 timestamp.
|
found_until
string
|Only include findings discovered before this ISO 8601 timestamp.
Responses
200 OK
|Field
|Description
|
total
number, required
|
by_severity
object, required
|
by_severity.
number, required
|
by_severity.
number, required
|
by_severity.
number, required
|
by_severity.
number, required
|
by_severity.
number, required
|
by_state
object, required
|
by_state.
number, required
|
by_state.
number, required
|
by_state.
number, required
|
by_state.
number, required
|
by_state.
number, required
|
by_state.
number, required
|
by_repository
array of object, required
|Most findings first.
|
by_repository[].
string, required, nullable
|Repository URL, or null for findings with no repository.
|
by_repository[].
number, required
|
by_repository[].
object, required
|
by_repository[].
number, required
|
by_repository[].
number, required
|
by_repository[].
number, required
|
by_repository[].
number, required
|
by_repository[].
number, required