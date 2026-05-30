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Count findings

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Counts findings with the same filters as GET /findings, so you don’t have to fetch every page. The response has the total and counts by severity, state, and repository. Severity and state counts include zero values. Repositories are ordered by finding count, highest first.

Request

GET /findings/counts

Send an API key with the read scope in the X-Api-Key header.

Query parameters

Parameter Description
severity
string 		One of critical, high, medium, low, or info.
state
string 		One of open, true_positive, false_positive, accepted_risk, resolved, or closed.
scan_id
string
scan_type
string 		Filter by scan type across all scans associated with the finding. One of pr or full.
repo_url
string 		Filter by repository URL. Case-insensitive; a trailing slash or .git suffix is ignored.
found_since
string 		Only include findings discovered on/after this ISO 8601 timestamp.
found_until
string 		Only include findings discovered before this ISO 8601 timestamp.

Responses

200 OK

Field Description
total
number, required
by_severity
object, required
by_severity.critical
number, required
by_severity.high
number, required
by_severity.medium
number, required
by_severity.low
number, required
by_severity.info
number, required
by_state
object, required
by_state.open
number, required
by_state.true_positive
number, required
by_state.false_positive
number, required
by_state.accepted_risk
number, required
by_state.resolved
number, required
by_state.closed
number, required
by_repository
array of object, required 		Most findings first.
by_repository[].repository
string, required, nullable 		Repository URL, or null for findings with no repository.
by_repository[].total
number, required
by_repository[].by_severity
object, required
by_repository[].by_severity.critical
number, required
by_repository[].by_severity.high
number, required
by_repository[].by_severity.medium
number, required
by_repository[].by_severity.low
number, required
by_repository[].by_severity.info
number, required
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