Get a scan
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Get a scan
Returns the full record of one scan, including its findings summary.
Request
GET /scans/{id}
Send an API key
with the
read scope
in the
X-Api-Key header.
Path parameters
|Parameter
|Description
|
id
string, required
Responses
200 OK
|Field
|Description
|
id
string, required
|
task_id
string, required
|
scan_type
string, required
|One of
pr or
full.
|
status
string, required
|
name
string, required, nullable
|
repo_url
string, required, nullable
|
branch
string, required, nullable
|
pr_number
number, required, nullable
|
target_urls
array of string, required, nullable
|
findings_summary
object, required
|
findings_summary.
number, required
|
findings_summary.
number, required
|
findings_summary.
number, required
|
findings_summary.
number, required
|
findings_summary.
number, required
|
created_at
string, required
|
updated_at
string, required