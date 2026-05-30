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Get a scan

Coming soon 1 min Coming soon , , , , ,

Returns the full record of one scan, including its findings summary.

Request

GET /scans/{id}

Send an API key with the read scope in the X-Api-Key header.

Path parameters

Parameter Description
id
string, required

Responses

200 OK

Field Description
id
string, required
task_id
string, required
scan_type
string, required 		One of pr or full.
status
string, required
name
string, required, nullable
repo_url
string, required, nullable
branch
string, required, nullable
pr_number
number, required, nullable
target_urls
array of string, required, nullable
findings_summary
object, required
findings_summary.critical
number, required
findings_summary.high
number, required
findings_summary.medium
number, required
findings_summary.low
number, required
findings_summary.info
number, required
created_at
string, required
updated_at
string, required
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