Get package verdict
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Get package verdict
Returns a fast dependency verdict for a single package. GitHub Action scans use it to flag known-malicious dependencies. The package
version is a query parameter.
For scoped npm packages, such as
@scope/name, use
GET /hfw/verdict/{ecosystem}/{scope}/{packageName} instead.
This is a public, fast-mode endpoint. It covers feed-backed verdicts only and normally returns straight away. To wait briefly for an upstream verdict, set
wait_seconds. It may move behind the
X-Api-Key header later.
Request
GET /hfw/verdict/{ecosystem}/{packageName}
This endpoint takes no API key.
Path parameters
|Parameter
|Description
|
ecosystem
string, required
|
packageName
string, required
Query parameters
|Parameter
|Description
|
version
string, required
|Package version to check.
|
wait_seconds
number
|Seconds to wait for an upstream verdict. Fast mode normally returns immediately. Default
0. At least 0. At most 60.
Responses
200 OK
|Field
|Description
|
status
string, required
|One of
ready,
pending, or
scanning.
|
ecosystem
string, required
|One of
npm or
pypi.
|
package
string, required
|
version
string, required
|
level
string, required
|One of
clean,
suspicious,
malicious, or
unknown.
|
confidence
string, required
|
summary
string, required
|
findings
array of object, required
|
source
string
|
osv_id
string