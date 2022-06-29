OpenAI s’associe à Hacktron pour trouver des vulnérabilités dans ses systèmes. Lisez l’annonce.
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À propos

Découvertes

Hacktron vous donne les capacités de sécurité offensive pour trouver et corriger les vulnérabilités exploitables avant les attaquants.

Conférences

« Nous avons passé nos carrières à hacker des entreprises du Fortune 500 et des gouvernements. »

Équipe

Hacktron est une petite équipe de hackers. Nous construisons les agents qui font le travail que nous faisions à la main : trouver les bugs qui comptent et prouver qu’ils sont exploitables.

Recrutement

Si vous aimez les problèmes difficiles en sécurité et en ingénierie logicielle, nous serons ravis d’avoir de vos nouvelles.

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Zayne Zhang

Directeur général

Zayne Zhang est cofondateur et CEO de Hacktron. Il est crédité de 15 CVE, dont trois dans le parseur HTTP de Node.js, et s’est classé premier au bug bounty 2022 du ministère de la Défense de Singapour ainsi que dans trois programmes privés du gouvernement singapourien. Il a terminé deuxième des finales du DEF CON CTF en 2023 et 2024 avec Blue Water, et a fondé Social Engineering Experts, l’équipe de CTF la mieux classée de Singapour. Auparavant, Zayne a fait de la recherche en sécurité chez TikTok et des audits pour Cure53. Il a commencé sa carrière à la Cyber Defence School des forces armées de Singapour, dont il est sorti major de sa promotion. Il a étudié l’informatique à Cambridge avec des résultats de niveau First Class avant de partir fonder Hacktron.

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Mohan Pedhapati

Directeur technique

Mohan Pedhapati est cofondateur et CTO de Hacktron. Il a trouvé des exécutions de code à distance dans Discord, VS Code et Element, et ses recherches ElectroVolt, présentées à Black Hat USA et à la DEF CON en 2022, ont compromis 20 applications Electron largement utilisées, dont Microsoft Teams. Chez Hacktron, son équipe a remporté 170 000 $ sur les plus d’un million de dollars versés par Vercel pour des contournements de son pare-feu liés à React2Shell, et il a trouvé des vulnérabilités critiques dans les navigateurs ChatGPT Atlas d’OpenAI et Comet de Perplexity. Auparavant, Mohan était auditeur de sécurité senior chez Cure53 et a fondé Electrovolt, un cabinet de conseil en sécurité dont le chiffre d’affaires a atteint 1,5 million d’euros.

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Écrit par Mohan

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Harsh Jaiswal

Directeur de la recherche

Harsh Jaiswal est cofondateur et directeur de la recherche de Hacktron. Ses découvertes d’exécution de code à distance sur les serveurs de Meta et d’Apple lui ont valu des primes de 115 000 $ et 50 000 $. Chez Hacktron, Mohan et lui ont trouvé CVE-2026-1731, une RCE sans authentification préalable dans BeyondTrust Remote Support, avec un score CVSS de 9,9. Il a dirigé la recherche qui a permis d’atteindre le dépôt de code interne d’OpenAI via les comptes ChatGPT et Codex d’employés, ainsi que l’audit qui a obtenu un accès root sur GNU Savannah, qui héberge Bash. Auparavant, Harsh était chercheur en sécurité chez ProjectDiscovery, où il a publié des vulnérabilités critiques dans GitHub Enterprise, GitLab, Ivanti et Kubernetes Ingress-NGINX. Plus tôt encore, il était ingénieur sécurité chez Vimeo et Zomato. Il a commencé à chasser les bugs sur HackerOne en 2016.

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Écrit par Harsh

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Fabian Faessler

Responsable de l’ingénierie des agents

Fabian Faessler est responsable de l’ingénierie des agents chez Hacktron. Il est LiveOverflow, dont la chaîne YouTube enseigne le hacking à plus d’un million d’abonnés, et il a cofondé Hextree avec Thomas Roth. Google sponsorise les cours de hacking Android de Hextree, que tous deux ont conçus avec l’équipe du Mobile Vulnerability Reward Program de Google. Auparavant, Fabian était testeur d’intrusion senior chez Cure53, où ses audits de 2013 à 2023 ont notamment porté sur 1Password, Mullvad, SecureDrop et le portefeuille Mist d’Ethereum. Il est titulaire d’un master en informatique de la TU Berlin.

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Écrit par Fabian

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