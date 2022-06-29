À propos
Découvertes
Hacktron vous donne les capacités de sécurité offensive pour trouver et corriger les vulnérabilités exploitables avant les attaquants.
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Deux bugs enchaînés ont donné accès aux comptes ChatGPT et Codex d’employés d’OpenAI en moins de 72 heures, démontré avec une pull request inoffensive. The Washington Post
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Une faille d’exécution de code à distance sans authentification (CVSS 9,9) dans BeyondTrust Remote Support et PRA. Des attaquants l’exploitaient dans les quatre jours suivant sa divulgation. Google Threat Intelligence Group
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Une injection shell dans la forge de code de GNU a mené à un accès root, qui aurait permis à un attaquant de pousser du code dans le dépôt amont de Bash. La FSF a corrigé 26 vulnérabilités. iTnews
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Claude Opus a construit une chaîne d’exploits fonctionnelle pour Chrome V8 contre le Chrome 138 intégré à Discord, pour environ 2 283 dollars de frais d’API. The Register
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Un contournement de l’authentification dans le VPN GlobalProtect de Palo Alto qui ne demande qu’un nom d’utilisateur. Palo Alto l’a classé élevé (7,2). Bulletin de sécurité de Palo Alto Networks
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Cinq contournements du WAF dans le défi React2Shell de Vercel ont rapporté 170 000 dollars. Vercel
Conférences
« Nous avons passé nos carrières à hacker des entreprises du Fortune 500 et des gouvernements. »
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ElectroVolt Pwning Desktop Apps Built On Electron Nullcon Goa
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rootxharsh Talks About Recon, Finding A $50,000 Remote Command Execution in Apple, and more! NahamSec
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Hacking With AI and Hacking AI: Two Sides of the Same Problem HackAICon, Lisbon
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Friday Hacks #284: Hacking AI and Hacking with AI NUS Hackers
Équipe
Hacktron est une petite équipe de hackers. Nous construisons les agents qui font le travail que nous faisions à la main : trouver les bugs qui comptent et prouver qu’ils sont exploitables.
Recrutement
Si vous aimez les problèmes difficiles en sécurité et en ingénierie logicielle, nous serons ravis d’avoir de vos nouvelles.
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Why we built Hacktron Hacktron AI
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La première entreprise soutenue par Project Europe, juillet 2025
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Escape game et brochettes à Singapour, septembre 2025
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Dans les bureaux de Lovable pendant la recherche SupaPwn, novembre 2025
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Deuxième place au Demo Day du Vercel AI Accelerator, avril 2026
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Deux membres de l’équipe au travail
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Trois membres de l’équipe sur un canapé