Hacktron cartographie l’environnement logiciel qu’un attaquant peut atteindre. Il part des quelques actifs que vous partagez et continue de trouver ceux que personne n’a listés, dès leur apparition.
Techniques
Chaque technique prouvée par nos chercheurs devient un workflow, que des agents exécutent jour et nuit sur chaque partie de votre environnement concernée. Les nouvelles techniques et les nouveaux actifs sont testés dès leur apparition.
Recherche de chemins
Hacktron retrace les expositions, les relations et les frontières de confiance entre les parties de votre entreprise qu’un attaquant pourrait exploiter. Chaque connexion devient une question : est-ce le chemin vers une compromission ?
Rapports
Les chemins critiques sont signalés dès qu’ils sont prouvés. Chaque étape de la chaîne est accompagnée de la requête, de la réponse et de la preuve correspondantes.
Recommandations
Pour chaque chemin prouvé, Hacktron recommande des changements de conception, d’architecture et d’isolation qui bloquent toute la classe d’attaque, pas seulement le bug en question. Il relance ensuite l’attaque pour confirmer que le chemin est fermé.
Supervision
Les actions destructrices sont exclues, et nos chercheurs supervisent les agents. Si un test risque d’affecter la disponibilité, nous l’arrêtons et vous contactons par le canal convenu.
Hacktron Red
Nous le cassons avant eux. Dites-nous ce que vous voulez faire tester et nous vous contacterons.
Merci, nous avons bien reçu votre demande et vous contacterons bientôt.
L’envoi a échoué. Écrivez à hello@hacktron.ai et nous vous répondrons depuis cette adresse.