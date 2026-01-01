Hacktron Red

Votre adversaire le plus tenace devrait travailler pour vous.

Hacktron Red, c’est du red teaming continu pour toute votre organisation. Nos chercheurs et nos agents IA l’attaquent jour et nuit, au fil de l’évolution de vos systèmes.

Vous obtenez la preuve de chaque étape qu’un attaquant suivrait pour vous compromettre, puis de l’aide pour fermer cette voie.

Réservez un appel dès maintenant.