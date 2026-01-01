OpenAI s’associe à Hacktron pour trouver des vulnérabilités dans ses systèmes. Lisez l’annonce.
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Hacktron Red

Votre adversaire le plus tenace devrait travailler pour vous.

Hacktron Red, c’est du red teaming continu pour toute votre organisation. Nos chercheurs et nos agents IA l’attaquent jour et nuit, au fil de l’évolution de vos systèmes.

Vous obtenez la preuve de chaque étape qu’un attaquant suivrait pour vous compromettre, puis de l’aide pour fermer cette voie.

Réservez un appel dès maintenant.

Surface d’attaque

Hacktron cartographie l’environnement logiciel qu’un attaquant peut atteindre. Il part des quelques actifs que vous partagez et continue de trouver ceux que personne n’a listés, dès leur apparition.

 Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants

Techniques

Chaque technique prouvée par nos chercheurs devient un workflow, que des agents exécutent jour et nuit sur chaque partie de votre environnement concernée. Les nouvelles techniques et les nouveaux actifs sont testés dès leur apparition.

 Techniques Nouveauté Techniques Nouveauté Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Techniques Nouveauté Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Techniques Nouveauté Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Techniques Nouveauté Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Techniques Nouveauté Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Techniques Nouveauté Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Techniques Nouveauté Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Techniques Nouveauté Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Techniques Nouveauté Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants

Recherche de chemins

Hacktron retrace les expositions, les relations et les frontières de confiance entre les parties de votre entreprise qu’un attaquant pourrait exploiter. Chaque connexion devient une question : est-ce le chemin vers une compromission ?

 Impact métier Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Impact métier Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Impact métier Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Impact métier Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Impact métier Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Impact métier Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Impact métier Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Impact métier Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants Impact métier Services externes Authentification Services SaaS Dépendances Fonctions Composants

Rapports

Les chemins critiques sont signalés dès qu’ils sont prouvés. Chaque étape de la chaîne est accompagnée de la requête, de la réponse et de la preuve correspondantes.

 Signalé Signalé Signalé Signalé Signalé Signalé Signalé Signalé Signalé Signalé

Recommandations

Pour chaque chemin prouvé, Hacktron recommande des changements de conception, d’architecture et d’isolation qui bloquent toute la classe d’attaque, pas seulement le bug en question. Il relance ensuite l’attaque pour confirmer que le chemin est fermé.

 Voie prouvée Isolation modifiée Relance Même classe d’attaque Voie prouvée Isolation modifiée Relance Même classe d’attaque Voie prouvée Isolation modifiée Relance Même classe d’attaque Voie prouvée Isolation modifiée Relance Même classe d’attaque Voie prouvée Isolation modifiée Relance Même classe d’attaque Voie prouvée Isolation modifiée Relance Même classe d’attaque Voie prouvée Isolation modifiée Relance Même classe d’attaque Voie prouvée Isolation modifiée Relance Même classe d’attaque Voie prouvée Isolation modifiée Relance Même classe d’attaque Voie prouvée Isolation modifiée Relance Même classe d’attaque

Supervision

Les actions destructrices sont exclues, et nos chercheurs supervisent les agents. Si un test risque d’affecter la disponibilité, nous l’arrêtons et vous contactons par le canal convenu.

 Agents Chercheurs Arrêté Agents Chercheurs Arrêté Agents Chercheurs Arrêté Agents Chercheurs Arrêté Agents Chercheurs Arrêté Agents Chercheurs Arrêté Agents Chercheurs Arrêté Agents Chercheurs Arrêté Agents Chercheurs Arrêté Agents Chercheurs Arrêté

Hacktron Red

Nous le cassons avant eux. Dites-nous ce que vous voulez faire tester et nous vous contacterons.

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