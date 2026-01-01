OpenAI s’associe à Hacktron pour trouver des vulnérabilités dans ses systèmes. Lisez l’annonce.
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La couverture de nos recherches est rassemblée dans Médias.

Les bugs que nous trouvons dans le code des autres suivent notre politique de divulgation.

La configuration, Review, Whitebox et l’API sont décrits dans la documentation.

Nous recrutons à San Francisco, Singapore, Hyderabad et London. Voir les postes ouverts.

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