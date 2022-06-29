OpenAI arbeitet mit Hacktron zusammen, um Schwachstellen in seinen Systemen zu finden. Zur Ankündigung.
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Über uns

Befunde

Hacktron gibt Ihnen die Fähigkeiten offensiver Sicherheit, um ausnutzbare Schwachstellen zu finden und zu beheben, bevor Angreifer es tun.

Vorträge

„Wir haben unsere Karriere damit verbracht, Fortune-500-Unternehmen und Regierungen zu hacken.“

Team

Hacktron ist ein kleines Team von Hackern. Wir bauen die Agenten für die Arbeit, die wir früher von Hand gemacht haben: die Bugs finden, die zählen, und beweisen, dass sie ausnutzbar sind.

Wir stellen ein

Wenn Sie schwierige Probleme in Security und Software-Engineering mögen, freuen wir uns, von Ihnen zu hören.

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Zayne Zhang

Chief Executive Officer

Zayne Zhang ist Mitgründer und CEO von Hacktron. Ihm werden 15 CVEs zugeschrieben, darunter drei im HTTP-Parser von Node.js, und er belegte den ersten Platz im Bug-Bounty-Programm 2022 des singapurischen Verteidigungsministeriums sowie in drei privaten Programmen der Regierung Singapurs. Mit Blue Water wurde er 2023 und 2024 Zweiter im Finale der DEF CON CTF, und er gründete Social Engineering Experts, das bestplatzierte CTF-Team Singapurs. Zuvor betrieb Zayne Sicherheitsforschung bei TikTok und führte Audits für Cure53 durch. Seine Laufbahn begann er an der Cyber Defence School der Singapore Armed Forces, die er als Jahrgangsbester abschloss. Er studierte in Cambridge Informatik mit Bestnoten, bevor er ging, um Hacktron zu gründen.

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Mohan Pedhapati

Chief Technical Officer

Mohan Pedhapati ist Mitgründer und CTO von Hacktron. Er hat Remote Code Execution in Discord, VS Code und Element gefunden, und seine Forschung ElectroVolt, 2022 auf der Black Hat USA und der DEF CON vorgestellt, kompromittierte 20 weit verbreitete Electron-Apps, darunter Microsoft Teams. Bei Hacktron erhielt sein Team 170.000 US-Dollar der mehr als 1 Million US-Dollar, die Vercel für Firewall-Umgehungen bei React2Shell zahlte, und er fand kritische Schwachstellen in den Browsern ChatGPT Atlas von OpenAI und Comet von Perplexity. Zuvor war Mohan Senior Security Auditor bei Cure53 und gründete Electrovolt, ein Sicherheitsberatungsunternehmen, dessen Umsatz auf 1,5 Millionen Euro wuchs.

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Harsh Jaiswal

Chief Research Officer

Harsh Jaiswal ist Mitgründer und Chief Research Officer von Hacktron. Seine Funde zu Remote Code Execution auf Servern von Meta und Apple brachten Bounties von 115.000 und 50.000 US-Dollar ein. Bei Hacktron fanden er und Mohan CVE-2026-1731, eine Remote-Code-Execution-Lücke ohne Anmeldung in BeyondTrust Remote Support mit einem CVSS-Score von 9,9. Er leitete die Forschung, die über die ChatGPT- und Codex-Konten von Mitarbeitern in das interne Code-Repository von OpenAI gelangte, und das Audit, das Root-Rechte auf GNU Savannah erlangte, wo Bash gehostet wird. Zuvor war Harsh Sicherheitsforscher bei ProjectDiscovery, wo er kritische Schwachstellen in GitHub Enterprise, GitLab, Ivanti und Kubernetes Ingress-NGINX veröffentlichte. Davor war er Security Engineer bei Vimeo und Zomato. Auf HackerOne begann er 2016 mit der Bugjagd.

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Fabian Faessler

Leiter Agent Engineering

Fabian Faessler ist Leiter Agent Engineering bei Hacktron. Er ist LiveOverflow, dessen YouTube-Kanal mehr als einer Million Abonnenten das Hacken beibringt, und hat gemeinsam mit Thomas Roth Hextree gegründet. Google sponsert die Android-Hacking-Kurse von Hextree, die die beiden mit dem Team des Mobile Vulnerability Reward Program von Google entwickelt haben. Zuvor war Fabian Senior Penetration Tester bei Cure53, wo seine Audits von 2013 bis 2023 unter anderem 1Password, Mullvad, SecureDrop und die Mist-Wallet von Ethereum umfassten. Er hat einen Master in Informatik der TU Berlin.

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