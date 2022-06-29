Über uns
Befunde
Hacktron gibt Ihnen die Fähigkeiten offensiver Sicherheit, um ausnutzbare Schwachstellen zu finden und zu beheben, bevor Angreifer es tun.
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Zwei verkettete Bugs führten in weniger als 72 Stunden in die ChatGPT- und Codex-Konten von OpenAI-Mitarbeitern, gezeigt mit einem harmlosen Pull Request. The Washington Post
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Eine Remote-Code-Execution-Lücke ohne Anmeldung (CVSS 9,9) in BeyondTrust Remote Support und PRA. Angreifer nutzten sie innerhalb von vier Tagen nach der Offenlegung aus. Google Threat Intelligence Group
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Eine Shell-Injection in GNUs Code-Forge führte zu Root-Rechten, und mit diesem Zugriff hätte ein Angreifer in das Upstream-Repository von Bash pushen können. Die FSF hat 26 Schwachstellen behoben. iTnews
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Claude Opus baute für rund 2.283 US-Dollar an API-Gebühren eine funktionierende Chrome-V8-Exploit-Kette gegen das in Discord gebündelte Chrome 138. The Register
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Eine Umgehung der Anmeldung im GlobalProtect-VPN von Palo Alto, für die nur ein Benutzername nötig ist. Palo Alto stufte sie als hoch (7,2) ein. Sicherheitshinweis von Palo Alto Networks
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Fünf WAF-Umgehungen in Vercels React2Shell-Challenge brachten 170.000 US-Dollar ein. Vercel
Vorträge
„Wir haben unsere Karriere damit verbracht, Fortune-500-Unternehmen und Regierungen zu hacken.“
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36:45
ElectroVolt Pwning Desktop Apps Built On Electron Nullcon Goa
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59:25
rootxharsh Talks About Recon, Finding A $50,000 Remote Command Execution in Apple, and more! NahamSec
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28:57
Hacking With AI and Hacking AI: Two Sides of the Same Problem HackAICon, Lisbon
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49:32
Friday Hacks #284: Hacking AI and Hacking with AI NUS Hackers
Team
Hacktron ist ein kleines Team von Hackern. Wir bauen die Agenten für die Arbeit, die wir früher von Hand gemacht haben: die Bugs finden, die zählen, und beweisen, dass sie ausnutzbar sind.
Wir stellen ein
Wenn Sie schwierige Probleme in Security und Software-Engineering mögen, freuen wir uns, von Ihnen zu hören.
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Why we built Hacktron Hacktron AI
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Das erste von Project Europe unterstützte Unternehmen, Juli 2025
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Escape Room und Spieße in Singapur, September 2025
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Im Büro von Lovable während der SupaPwn-Forschung, November 2025
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Zweiter Platz beim Demo Day des Vercel AI Accelerator, April 2026
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Zwei aus dem Team bei der Arbeit
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Drei aus dem Team auf einem Sofa