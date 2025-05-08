Zayne Zhang est cofondateur et CEO de Hacktron. Il est crédité de 15 CVE, dont trois dans le parseur HTTP de Node.js, et s’est classé premier au bug bounty 2022 du ministère de la Défense de Singapour ainsi que dans trois programmes privés du gouvernement singapourien. Il a terminé deuxième des finales du DEF CON CTF en 2023 et 2024 avec Blue Water, et a fondé Social Engineering Experts, l’équipe de CTF la mieux classée de Singapour. Auparavant, Zayne a fait de la recherche en sécurité chez TikTok et des audits pour Cure53. Il a commencé sa carrière à la Cyber Defence School des forces armées de Singapour, dont il est sorti major de sa promotion. Il a étudié l’informatique à Cambridge avec des résultats de niveau First Class avant de partir fonder Hacktron.