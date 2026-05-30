Le relecteur IA de Hacktron lit du code dans n'importe quel langage, il n'est donc pas limité à une liste fixe. Pour les langages sur lesquels les équipes s'appuient le plus, il ajoute une analyse plus profonde, propre au langage. Si vous ne voyez pas votre stack ci-dessous, réservez un appel et nous confirmerons la couverture pour vos besoins spécifiques.

Python JavaScript TypeScript Go Java Ruby PHP Rust C C++ C# Kotlin Swift Scala Elixir Solidity