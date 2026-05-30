Nous avons passé notre carrière à hacker des entreprises du Fortune 500 et des gouvernements.
Zayne “zeyu1337” Zhang
A quitté Cambridge (informatique) avant le diplôme. Ex-TikTok et ex-militaire. Vice-champion du DEF CON CTF (Blue Water) 2023-24. Crédité de 15 CVE. Classé n°1 des bug bounties du gouvernement et de l'armée de Singapour.
Mohan “s1r1us” Pedhapati
Ex-chercheur en sécurité senior chez Cure53. Cité par PortSwigger et Vice. Conférencier à BlackHat et au DEF CON. A précédemment fondé une société d'audit de sécurité réalisant 1,5 M€ de chiffre d'affaires.
Harsh “rootxharsh” Jaiswal
Ex-ProjectDiscovery. Chasseur de bug bounty parmi les mieux classés. Cité dans Forbes pour avoir hacké Apple. Conférencier à Ekoparty et BSides.
Fabian “LiveOverflow” Faessler
Vulgarisateur en sécurité suivi par plus d'un million d'abonnés sur YouTube. Auditeur senior chez Cure53. A précédemment fondé une plateforme de formation en cybersécurité de premier plan.
Et vous, où êtes-vous ?
Nous sommes une petite équipe d'ingénieurs et de chercheurs de classe mondiale. Si vous aimez résoudre les problèmes les plus difficiles de la sécurité et du génie logiciel, nous serions ravis d'échanger avec vous.