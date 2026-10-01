No Pwn, No Pay

Critique Des jetons de réinitialisation de mot de passe prévisibles permettent la prise de contrôle de comptes

Élevé L’affectation de masse du profil permet à un employé de devenir administrateur

Élevé La gestion administrative des utilisateurs n’applique pas les rôles

Élevé Le détail et la suppression des dépenses ne vérifient pas à qui appartient l’enregistrement

Élevé L’import de justificatifs peut émettre des requêtes côté serveur vers des services internes

Élevé Les managers peuvent approuver des dépenses hors de leur service

Moyen L’import de justificatifs stocke des types de fichiers non validés