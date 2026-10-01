No Pwn, No Pay
Si un pentest Hacktron Whitebox ne trouve aucun problème élevé ou critique validé dans votre application, nous vous le remboursons.
Réservez une démo pour en lancer un, ou lisez d’abord l’exemple de rapport.
Déroulement
- Réservez une démo
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Trente minutes pour convenir de l’application et du périmètre.
- Lancez le pentest
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Fournissez le code source depuis GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket ou une archive. Ajoutez une copie déployée et des identifiants de test si vous voulez que les attaques soient tentées en direct.
- Recevez le rapport
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L’exemple de pentest d’octobre 2026 a trouvé un problème critique et cinq élevés dans une application de notes de frais. Un seul d’entre eux suffit à exclure le remboursement.
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Critique
Des jetons de réinitialisation de mot de passe prévisibles permettent la prise de contrôle de comptes
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Élevé
L’affectation de masse du profil permet à un employé de devenir administrateur
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Élevé
La gestion administrative des utilisateurs n’applique pas les rôles
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Élevé
Le détail et la suppression des dépenses ne vérifient pas à qui appartient l’enregistrement
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Élevé
L’import de justificatifs peut émettre des requêtes côté serveur vers des services internes
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Élevé
Les managers peuvent approuver des dépenses hors de leur service
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Moyen
L’import de justificatifs stocke des types de fichiers non validés
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Moyen
L’export CSV révèle les dépenses d’autres employés
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Conditions générales
- Un pentest nécessite un accès au code source.
- L’offre s’applique uniquement aux missions de pentest commerciales réservées via le lien « Réservez une démo » ci-dessus.
- La sévérité finale est déterminée par le score CVSS v4 des découvertes validées par un analyste.
- Le remboursement n’est possible que si le rapport final ne contient aucune découverte validée de sévérité élevée ou critique dans le périmètre convenu.
- Hacktron peut refuser les missions qui ne conviennent pas à cette offre en raison du périmètre, de la viabilité commerciale ou de contraintes de réalisation.
Réservez une démo pour en lancer un à ces conditions.