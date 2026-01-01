OpenAI s’associe à Hacktron pour trouver des vulnérabilités dans ses systèmes. Lisez l’annonce.
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Review est gratuit pour les projets open source éligibles. Il vérifie chaque pull request de vos mainteneurs à la recherche de vulnérabilités exploitables, avec la même analyse que les équipes commerciales. Postulez en tant que propriétaire ou administrateur du dépôt autorisé à installer des GitHub Apps. Nous donnons la priorité aux projets activement maintenus et largement utilisés par d’autres. Lisez l’annonce pour plus de détails.

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Écrivez à hello@hacktron.ai en indiquant votre nom et votre dépôt GitHub, et nous vous répondrons après l’avoir examiné.

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