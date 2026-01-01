Analyse de paquets

Nous lisons votre fichier de verrouillage dans votre navigateur et vérifions chaque paquet et chaque version parmi les plus de 21 000 bulletins de malware d’osv.dev. Le fichier n’est jamais stocké ni suivi. Les bulletins ne couvrent que les malwares déjà signalés. Hacktron Review vérifie aussi chaque pull request avec nos propres données sur les menaces.

Déposez un fichier de verrouillage ici, choisissez-en un ou essayez un exemple . Déposez pour analyser. package-lock.json npm-shrinkwrap.json pnpm-lock.yaml yarn.lock uv.lock poetry.lock