OpenAI가 Hacktron과 협력해 자사 시스템의 취약점을 찾습니다. 발표 읽기.
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회사 소개

연구 성과

Hacktron은 공격자보다 먼저 악용 가능한 취약점을 찾아 수정할 수 있는 공격형 보안 역량을 제공합니다.

발표

“우리는 커리어 내내 Fortune 500 기업과 정부를 해킹해 왔습니다.”

Hacktron은 해커들로 이루어진 작은 팀입니다. 저희가 직접 손으로 하던 일을 대신할 에이전트를 만듭니다. 중요한 버그를 찾고, 그것이 악용될 수 있음을 입증하는 일입니다.

채용

보안과 소프트웨어 엔지니어링의 어려운 문제를 좋아한다면 언제든 연락 주세요.

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Zayne Zhang

최고경영자

Zayne Zhang은 Hacktron의 공동 창업자이자 CEO입니다. Node.js HTTP 파서의 CVE 3건을 포함해 15건의 CVE에 이름을 올렸으며, 2022년 싱가포르 국방부 버그 바운티와 싱가포르 정부의 비공개 프로그램 3개에서 1위를 차지했습니다. 2023년과 2024년 DEF CON CTF 결승에서 Blue Water 소속으로 2위에 올랐고, 싱가포르 1위 CTF 팀인 Social Engineering Experts를 창립했습니다. 이전에는 TikTok에서 보안 연구를, Cure53에서 감사를 수행했습니다. 싱가포르군 사이버 방어 학교에서 커리어를 시작해 동기 중 수석으로 졸업했습니다. 케임브리지 대학교에서 컴퓨터 과학을 공부하며 최우등 성적을 거두었고, 이후 학업을 그만두고 Hacktron을 창업했습니다.

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작성자: Zayne

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Mohan Pedhapati

최고기술책임자

Mohan Pedhapati는 Hacktron의 공동 창업자이자 CTO입니다. Discord, VS Code, Element에서 원격 코드 실행 취약점을 찾았으며, 2022년 Black Hat USA와 DEF CON에서 발표한 ElectroVolt 연구로 Microsoft Teams를 포함해 널리 쓰이는 Electron 앱 20개를 장악했습니다. Hacktron에서 그의 팀은 Vercel이 React2Shell 방화벽 우회에 지급한 100만 달러 이상 가운데 170,000달러를 받았고, 그는 OpenAI의 ChatGPT Atlas와 Perplexity의 Comet 브라우저에서 치명적인 취약점을 찾았습니다. 이전에는 Cure53에서 시니어 보안 감사원으로 일했고, 매출 150만 유로 규모로 성장한 보안 컨설팅 회사 Electrovolt를 창업했습니다.

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작성자: Mohan

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Harsh Jaiswal

최고연구책임자

Harsh Jaiswal은 Hacktron의 공동 창업자이자 최고연구책임자입니다. Meta와 Apple 서버에서 찾은 원격 코드 실행 취약점으로 각각 115,000달러와 50,000달러의 포상금을 받았습니다. Hacktron에서는 Mohan과 함께 CVSS 점수 9.9의 BeyondTrust Remote Support 인증 전 RCE인 CVE-2026-1731을 발견했습니다. 직원들의 ChatGPT 및 Codex 계정을 통해 OpenAI 내부 코드 저장소에 도달한 연구와, Bash를 호스팅하는 GNU Savannah에서 root 권한을 얻은 감사를 이끌었습니다. 이전에는 ProjectDiscovery에서 보안 연구원으로 일하며 GitHub Enterprise, GitLab, Ivanti, Kubernetes Ingress-NGINX의 치명적인 취약점을 공개했습니다. 그 전에는 Vimeo와 Zomato에서 보안 엔지니어로 일했습니다. 2016년 HackerOne에서 버그 헌팅을 시작했습니다.

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작성자: Harsh

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Fabian Faessler

에이전트 엔지니어링 총괄

Fabian Faessler는 Hacktron의 에이전트 엔지니어링 총괄입니다. 그는 100만 명이 넘는 구독자에게 YouTube 채널로 해킹을 가르치는 LiveOverflow이며, Thomas Roth와 함께 Hextree를 공동 창업했습니다. Hextree의 Android 해킹 강좌는 Google이 후원하며, 두 사람이 Google Mobile Vulnerability Reward Program 팀과 함께 만들었습니다. 이전에는 Cure53에서 시니어 침투 테스터로 일했으며, 2013년부터 2023년까지 수행한 감사에는 1Password, Mullvad, SecureDrop, Ethereum의 Mist 지갑이 포함됩니다. TU Berlin에서 컴퓨터 과학 석사 학위를 받았습니다.

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작성자: Fabian

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