회사 소개
연구 성과
Hacktron은 공격자보다 먼저 악용 가능한 취약점을 찾아 수정할 수 있는 공격형 보안 역량을 제공합니다.
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두 개의 버그를 연결해 72시간도 안 되어 OpenAI 직원들의 ChatGPT 및 Codex 계정에 접근했으며, 이를 무해한 풀 리퀘스트로 시연했습니다. The Washington Post
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BeyondTrust Remote Support 및 PRA의 인증 전 원격 코드 실행 버그(CVSS 9.9). 공개 후 4일 만에 공격자들이 이를 악용했습니다. Google Threat Intelligence Group
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GNU 코드 포지의 셸 인젝션으로 root 권한을 얻었고, 이 접근 권한으로 공격자가 Bash의 업스트림 저장소에 푸시할 수도 있었습니다. FSF는 취약점 26개를 수정했습니다. iTnews
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Claude Opus가 API 비용 약 2,283달러로 Discord에 번들된 Chrome 138을 대상으로 작동하는 Chrome V8 익스플로잇 체인을 만들었습니다. The Register
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사용자 이름만 있으면 되는 Palo Alto GlobalProtect VPN의 로그인 우회. Palo Alto는 이를 높음(7.2)으로 평가했습니다. Palo Alto Networks 보안 권고
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Vercel의 React2Shell 챌린지에서 WAF 우회 5건으로 17만 달러를 받았습니다. Vercel
발표
“우리는 커리어 내내 Fortune 500 기업과 정부를 해킹해 왔습니다.”
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36:45
ElectroVolt Pwning Desktop Apps Built On Electron Nullcon Goa
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59:25
rootxharsh Talks About Recon, Finding A $50,000 Remote Command Execution in Apple, and more! NahamSec
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28:57
Hacking With AI and Hacking AI: Two Sides of the Same Problem HackAICon, Lisbon
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49:32
Friday Hacks #284: Hacking AI and Hacking with AI NUS Hackers
팀
Hacktron은 해커들로 이루어진 작은 팀입니다. 저희가 직접 손으로 하던 일을 대신할 에이전트를 만듭니다. 중요한 버그를 찾고, 그것이 악용될 수 있음을 입증하는 일입니다.
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