Repérez les vulnérabilités exploitables avant leur fusion.
Votre équipe et vos agents de code livrent plus de code que quiconque ne peut en relire à la main. Hacktron Review vérifie chaque pull request pour repérer ce qu’un attaquant pourrait réellement exploiter.
Vos ingénieurs passent leur temps à corriger de vrais problèmes, pas à trier du bruit. Pour chaque découverte, Hacktron peut écrire un correctif et le tester, prêt à être fusionné par votre équipe.
Rien d’exploitable n’est fusionné à votre insu. Review vérifie chaque pull request à son ouverture et à chaque nouveau commit, et les découvertes graves font échouer le check jusqu’à ce qu’elles soient corrigées ou triées par votre équipe.
Graphes d’appels
Un relecteur voit un diff, pas le graphe d’appels. Review construit les graphes d’appels des bases de code que vous connectez, pour suivre une modification à travers le code qui l’entoure et signaler une vulnérabilité en dehors des lignes modifiées.
Notifications
Review tourne en arrière-plan sur chaque pull request. Quand il ne trouve rien, le check passe et personne n’a à s’arrêter pour lire un commentaire. Vous n’en entendez parler qu’en cas de découverte.
Correctifs
Demandez un correctif et Hacktron l’écrit, le teste et ouvre une pull request. Automations peut le faire pour chaque nouvelle découverte.
Review consigne ce que votre application protège, qui peut l’atteindre et ce qui s’y oppose. Ce document s’appelle un modèle de menaces. Vous pouvez le lire et le modifier, et il s’améliore à mesure que votre équipe répond aux découvertes.
Configuration
Connectez votre fournisseur Git et choisissez vos dépôts et vos branches. Review s’exécute ensuite sur leurs pull requests.
Prix
À partir de 40 $ par développeur et par mois, avec 50 PR (analyses illimitées par PR) par développeur mutualisées dans toute votre organisation, et 1 $ par PR supplémentaire si vous activez le dépassement. Gratuit pour l’open source .
Questions
Est-ce un scanner SAST ?
Non. Review évalue l’exploitabilité avec le contexte du dépôt et les graphes d’appels, pas seulement des motifs syntaxiques, et peut donc trouver des failles de logique métier qui échappent à la recherche de motifs.
Que recherche-t-il ?
Failles de logique métier, contrôle d’accès défaillant, injections, injections de prompt, bugs de sécurité mémoire, expositions dans l’infrastructure as code, risques liés à la chaîne d’approvisionnement et secrets divulgués.
Quelles modifications sont relues ?
Les pull et merge requests des dépôts et branches que vous activez, selon vos filtres et vos sièges développeur. Chaque revue couvre jusqu’à 500 fichiers modifiés, et les modifications plus grandes sont ignorées.
Modifie-t-il mon code ?
Pas de lui-même. Chaque découverte comporte un prompt qui ouvre le correctif dans Cursor, Claude ou Codex. Demandez un correctif et un agent Hacktron l’écrit sur sa propre branche puis ouvre une pull request que votre équipe relira. Ces exécutions consomment des crédits d’automatisation.
Les bots comptent-ils comme des sièges ?
Oui. Un bot qui ouvre une pull request relue occupe un siège comme n’importe quel développeur. Filtrez-le par auteur si vous ne voulez pas qu’il soit relu.