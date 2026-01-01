Hacktron Review

Repérez les vulnérabilités exploitables avant leur fusion.

Votre équipe et vos agents de code livrent plus de code que quiconque ne peut en relire à la main. Hacktron Review vérifie chaque pull request pour repérer ce qu’un attaquant pourrait réellement exploiter.

Vos ingénieurs passent leur temps à corriger de vrais problèmes, pas à trier du bruit. Pour chaque découverte, Hacktron peut écrire un correctif et le tester, prêt à être fusionné par votre équipe.

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