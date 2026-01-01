Clients
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« Hacktron se concentre sur de vrais problèmes de sécurité exploitables, avec un impact clair et des conseils de correction. Il révèle régulièrement des découvertes à forte valeur dans les PR avant leur publication, ce qui nous aide à passer moins de temps à trier et plus de temps à corriger le vrai risque. »
Davit Karapetyan Ingénieur sécurité produit
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« Nous pouvons désormais étendre l’analyse de sécurité à toutes nos PR. Hacktron signale les problèmes potentiels, ce qui nous permet de concentrer nos efforts de revue sur les pull requests qui demandent plus d’attention. »
Julio Araujo Directeur de la sécurité
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« Hacktron l’a repéré dans la PR, donc il n’a jamais atteint notre branche principale. C’est ce qui compte pour nous. »
Dragos Dimitriu Responsable de la conformité
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« C’est comme avoir un pentesteur qui relit chaque PR que vous faites. »
Dima Grossman CTO
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« Je ne vois pas comment nous pourrions passer à l’échelle autrement. Ça aide beaucoup que Hacktron fasse le premier passage sur nos problèmes de sécurité. »
Jian Jie Liau CTO
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« Dans le paiement, chaque pull request est une décision de risque. Hacktron nous apporte une couche de revue de sécurité par IA, toujours active, aux côtés de nos ingénieurs : aucun relecteur ne porte seul ce risque, et nous continuons à livrer vite. »
Nick Ryabov CTO