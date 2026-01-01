« Hacktron se concentre sur de vrais problèmes de sécurité exploitables, avec un impact clair et des conseils de correction. Il révèle régulièrement des découvertes à forte valeur dans les PR avant leur publication, ce qui nous aide à passer moins de temps à trier et plus de temps à corriger le vrai risque. »

Davit Karapetyan Ingénieur sécurité produit