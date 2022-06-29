OpenAI 与 Hacktron 达成合作，查找其系统中的漏洞。阅读公告
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研究成果

Hacktron 提供进攻性安全能力，抢在攻击者之前发现并修复可利用漏洞。

演讲

“我们的整个职业生涯，都在攻破《财富》500 强和各国政府的系统。”

团队

Hacktron 是一支小型黑客团队。过去靠手工完成的工作，我们交给自己打造的智能体：找出真正重要的漏洞，并证明它们可以被利用。

招聘

对安全和软件工程里的难题感兴趣？欢迎联系我们。

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Zayne Zhang

首席执行官

Zayne Zhang 是 Hacktron 联合创始人兼首席执行官。他名下有 15 个 CVE，其中 3 个来自 Node.js HTTP 解析器。他在新加坡国防部 2022 年漏洞赏金计划和新加坡政府 3 个非公开项目中均排名第一。2023 年和 2024 年，他随 Blue Water 战队两度获得 DEF CON CTF 决赛亚军，还创立了新加坡排名第一的 CTF 战队 Social Engineering Experts。此前，Zayne 在 TikTok 做过安全研究，也为 Cure53 做过审计。他的职业生涯始于新加坡武装部队网络防御学校，以同期第一名的成绩毕业。他在剑桥大学攻读计算机科学，取得一等成绩，之后离校创办了 Hacktron。

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作者：Zayne

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Mohan Pedhapati

首席技术官

Mohan Pedhapati 是 Hacktron 联合创始人兼首席技术官。他在 Discord、VS Code 和 Element 中都发现过远程代码执行漏洞。他的 ElectroVolt 研究于 2022 年在 Black Hat USA 和 DEF CON 发表，攻破了包括 Microsoft Teams 在内的 20 款主流 Electron 应用。在 Hacktron，Vercel 为 React2Shell 防火墙绕过发出了超过 100 万美元的赏金，其中 17 万美元由他的团队拿下。他还在 OpenAI 的 ChatGPT Atlas 和 Perplexity 的 Comet 浏览器中发现了严重漏洞。此前，Mohan 在 Cure53 担任高级安全审计师，并创立了安全咨询公司 Electrovolt，营收做到 150 万欧元。

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作者：Mohan

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Harsh Jaiswal

首席研究官

Harsh Jaiswal 是 Hacktron 联合创始人兼首席研究官。他在 Meta 和 Apple 服务器上挖到的远程代码执行漏洞，分别拿下 11.5 万美元和 5 万美元赏金。在 Hacktron，他和 Mohan 发现了 CVE-2026-1731，这是 BeyondTrust Remote Support 中一个无需认证的 RCE 漏洞，CVSS 评分 9.9。他主导了两项工作：一是通过员工的 ChatGPT 和 Codex 账户进入 OpenAI 内部代码仓库的研究，二是拿下 GNU Savannah（Bash 的托管平台）root 权限的审计。此前，Harsh 在 ProjectDiscovery 担任安全研究员，公开了 GitHub Enterprise、GitLab、Ivanti 和 Kubernetes Ingress-NGINX 中的多个严重漏洞。更早之前，他在 Vimeo 和 Zomato 担任安全工程师。他从 2016 年开始在 HackerOne 上挖漏洞。

GitHub, X

作者：Harsh

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Fabian Faessler

智能体工程负责人

Fabian Faessler 是 Hacktron 智能体工程负责人。他在 YouTube 上以 LiveOverflow 之名讲授黑客技术，订阅者超过 100 万。他还和 Thomas Roth 共同创立了 Hextree，其 Android 黑客课程由 Google 赞助，是两人与 Google 移动漏洞奖励计划团队合作打造的。此前，Fabian 在 Cure53 担任高级渗透测试工程师，2013 年至 2023 年间审计过 1Password、Mullvad、SecureDrop 和以太坊 Mist 钱包等项目。他拥有柏林工业大学（TU Berlin）计算机科学硕士学位。

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作者：Fabian

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