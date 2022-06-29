Harsh Jaiswal 是 Hacktron 联合创始人兼首席研究官。他在 Meta 和 Apple 服务器上挖到的远程代码执行漏洞，分别拿下 11.5 万美元和 5 万美元赏金。在 Hacktron，他和 Mohan 发现了 CVE- 2026- 1731 ，这是 BeyondTrust Remote Support 中一个无需认证的 RCE 漏洞，CVSS 评分 9.9。他主导了两项工作：一是通过员工的 ChatGPT 和 Codex 账户进入 OpenAI 内部代码仓库的研究，二是拿下 GNU Savannah（Bash 的托管平台）root 权限的审计。此前，Harsh 在 ProjectDiscovery 担任安全研究员，公开了 GitHub Enterprise、GitLab、Ivanti 和 Kubernetes Ingress-NGINX 中的多个严重漏洞。更早之前，他在 Vimeo 和 Zomato 担任安全工程师。他从 2016 年开始在 HackerOne 上挖漏洞。