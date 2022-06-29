关于我们
研究成果
Hacktron 提供进攻性安全能力，抢在攻击者之前发现并修复可利用漏洞。
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串联两个漏洞，不到 72 小时拿下 OpenAI 员工的 ChatGPT 和 Codex 账户，并用一个无害的 PR 完成演示。 The Washington Post
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BeyondTrust Remote Support 和 PRA 中无需认证的远程代码执行漏洞（CVSS 9.9），披露后四天内即被在野利用。 Google Threat Intelligence Group
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GNU 代码托管平台的一个 shell 注入漏洞可拿到 root 权限，攻击者本可借此向 Bash 上游仓库推送代码。FSF 修复了 26 个漏洞。 iTnews
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Claude Opus 花了约 2,283 美元 API 费用，针对 Discord 内置的 Chrome 138 写出一条可用的 Chrome V8 漏洞利用链。 The Register
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Palo Alto GlobalProtect VPN 的登录绕过漏洞，只需一个用户名即可利用。Palo Alto 评级为高危（7.2）。 Palo Alto Networks 安全公告
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在 Vercel 的 React2Shell 挑战中找到五个 WAF 绕过，赢得 17 万美元。 Vercel
演讲
“我们的整个职业生涯，都在攻破《财富》500 强和各国政府的系统。”
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36:45
ElectroVolt Pwning Desktop Apps Built On Electron Nullcon Goa
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59:25
rootxharsh Talks About Recon, Finding A $50,000 Remote Command Execution in Apple, and more! NahamSec
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28:57
Hacking With AI and Hacking AI: Two Sides of the Same Problem HackAICon, Lisbon
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49:32
Friday Hacks #284: Hacking AI and Hacking with AI NUS Hackers
团队
Hacktron 是一支小型黑客团队。过去靠手工完成的工作，我们交给自己打造的智能体：找出真正重要的漏洞，并证明它们可以被利用。