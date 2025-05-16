OpenAI s’associe à Hacktron pour trouver des vulnérabilités dans ses systèmes. Lisez l’annonce.
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Harsh Jaiswal

Directeur de la recherche

Harsh Jaiswal est cofondateur et directeur de la recherche de Hacktron. Ses découvertes d’exécution de code à distance sur les serveurs de Meta et d’Apple lui ont valu des primes de 115 000 $ et 50 000 $. Chez Hacktron, Mohan et lui ont trouvé CVE-2026-1731, une RCE sans authentification préalable dans BeyondTrust Remote Support, avec un score CVSS de 9,9. Il a dirigé la recherche qui a permis d’atteindre le dépôt de code interne d’OpenAI via les comptes ChatGPT et Codex d’employés, ainsi que l’audit qui a obtenu un accès root sur GNU Savannah, qui héberge Bash. Auparavant, Harsh était chercheur en sécurité chez ProjectDiscovery, où il a publié des vulnérabilités critiques dans GitHub Enterprise, GitLab, Ivanti et Kubernetes Ingress-NGINX. Plus tôt encore, il était ingénieur sécurité chez Vimeo et Zomato. Il a commencé à chasser les bugs sur HackerOne en 2016.

GitHub, X

Écrit par Harsh

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