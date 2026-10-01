OpenAI s’associe à Hacktron pour trouver des vulnérabilités dans ses systèmes.
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Accepter Refuser Avis sur les cookies Choisir un exemple : Fider Gumroad Hacktron Whitebox
Des pentests en boîte blanche complets. À la vitesse de la machine.
Hacktron
Whitebox apporte à votre pentest ce qui manque aux tests en boîte noire : votre code source. Grâce à lui, Hacktron trouve les failles de logique métier et de flux de données qu’un testeur externe ne peut pas voir, et prouve chacune d’elles.
Vous voyez le prix avant de commencer et terminez avec un rapport prêt pour SOC 2 ou ISO 27001.
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Une application, de son code source à son application déployée.
Code
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Révision
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Périmètre
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Tests dynamiques
Facultatif. URL de l’app et étapes de connexion test.
Contexte
Facultatif. Notes techniques ou modèle de menaces.
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Pentest lancé
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Pentest lancé
Tests
Des agents lisent l’application et suivent les entrées non fiables depuis leur point d’entrée jusqu’à leur point d’utilisation. Chaque découverte potentielle est testée dans une sandbox isolée, ou sur votre application déployée quand les tests dynamiques sont activés, puis confirmée ou écartée avec sa raison. Des chercheurs en sécurité valident les découvertes et livrent des problèmes reproductibles avec des conseils de correction.
Création de l’environnement
Construction du graphe d’appels
Cartographie de la surface d’attaque
Suivi du flux de données
Test dynamique des exploits
26:46
Création de l’environnement
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Correctifs
Choisissez Remediate sur une découverte et un agent Hacktron écrit un correctif, le teste et ouvre une pull request.
En savoir plus sur Automations .
Découverte
Vérifier
Aucun correctif
Faux positif
Corriger
Tester
Échec
Réussite
Découverte
Vérifier
Corriger
Tester
Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Découverte
Vérifier
Corriger
Tester
Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Découverte
Vérifier
Corriger
Tester
Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Découverte
Vérifier
Corriger
Tester
Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Découverte
Vérifier
Corriger
Tester
Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Découverte
Vérifier
Corriger
Tester
Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Découverte
Vérifier
Corriger
Tester
Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Découverte
Vérifier
Corriger
Tester
Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Découverte
Vérifier
Corriger
Tester
Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Rapports
Chaque découverte confirmée indique où elle se trouve, comment elle a été prouvée et comment la corriger. Le rapport complet s’adresse à vos ingénieurs et le rapport de synthèse à la direction et aux auditeurs. Les deux sont réémis après le re-test gratuit, et une lettre d’attestation confirme le pentest.
Le
rapport complet d’exemple provient du pentest d’une application de notes de frais de démonstration. Rapport complet Rapport de synthèse Lettre d’attestation Prix Questions Est-ce un test en boîte noire ?
Non.
Whitebox lit le code source et suit donc les détails d’implémentation, les flux de données et la logique métier. Pour du code sensible, téléversez une archive, ou exécutez-le dans votre propre réseau avec l’offre Enterprise. Les tests dynamiques sont-ils sûrs ?
Ciblez un déploiement de préproduction avec des comptes de test. Avant le début du pentest, Hacktron suit vos étapes de connexion sous vos yeux, et chaque action est journalisée.
Peut-on le lancer depuis nos propres outils ?
Oui. Lancez un pentest depuis Slack, via MCP ou par l’API. Un administrateur de l’organisation approuve le lancement.
Contact < Red Review > Hacktron
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Hacktron AI Inc. 2261 Market Street STE 33539 San Francisco, CA 94114
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