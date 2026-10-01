Hacktron Whitebox

Des pentests en boîte blanche complets. À la vitesse de la machine.

Hacktron Whitebox apporte à votre pentest ce qui manque aux tests en boîte noire : votre code source. Grâce à lui, Hacktron trouve les failles de logique métier et de flux de données qu’un testeur externe ne peut pas voir, et prouve chacune d’elles.

Vous voyez le prix avant de commencer et terminez avec un rapport prêt pour SOC 2 ou ISO 27001.

Réservez une démo ou lancez un pentest.