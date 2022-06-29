OpenAI s’associe à Hacktron pour trouver des vulnérabilités dans ses systèmes. Lisez l’annonce.
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Mohan Pedhapati

Directeur technique

Mohan Pedhapati est cofondateur et CTO de Hacktron. Il a trouvé des exécutions de code à distance dans Discord, VS Code et Element, et ses recherches ElectroVolt, présentées à Black Hat USA et à la DEF CON en 2022, ont compromis 20 applications Electron largement utilisées, dont Microsoft Teams. Chez Hacktron, son équipe a remporté 170 000 $ sur les plus d’un million de dollars versés par Vercel pour des contournements de son pare-feu liés à React2Shell, et il a trouvé des vulnérabilités critiques dans les navigateurs ChatGPT Atlas d’OpenAI et Comet de Perplexity. Auparavant, Mohan était auditeur de sécurité senior chez Cure53 et a fondé Electrovolt, un cabinet de conseil en sécurité dont le chiffre d’affaires a atteint 1,5 million d’euros.

Site web, GitHub, X

Écrit par Mohan

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