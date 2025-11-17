Fabian Faessler est responsable de l’ingénierie des agents chez Hacktron. Il est LiveOverflow, dont la chaîne YouTube enseigne le hacking à plus d’un million d’abonnés, et il a cofondé Hextree avec Thomas Roth. Google sponsorise les cours de hacking Android de Hextree, que tous deux ont conçus avec l’équipe du Mobile Vulnerability Reward Program de Google. Auparavant, Fabian était testeur d’intrusion senior chez Cure53, où ses audits de 2013 à 2023 ont notamment porté sur 1Password, Mullvad, SecureDrop et le portefeuille Mist d’Ethereum. Il est titulaire d’un master en informatique de la TU Berlin.