A OpenAI fez uma parceria com a Hacktron para encontrar vulnerabilidades em seus sistemas. Leia o anúncio.
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Sobre

Descobertas

A Hacktron oferece a capacidade de segurança ofensiva para encontrar e corrigir vulnerabilidades exploráveis antes dos atacantes.

Palestras

“Passamos nossas carreiras hackeando empresas da Fortune 500 e governos.”

Equipe

A Hacktron é uma pequena equipe de hackers. Construímos os agentes que fazem o trabalho que fazíamos à mão: encontrar os bugs que importam e provar que podem ser explorados.

Vagas

Se você gosta de problemas difíceis em segurança e engenharia de software, adoraríamos falar com você.

Contato

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Zayne Zhang

Diretor-executivo

Zayne Zhang é cofundador e CEO da Hacktron. Ele tem crédito em 15 CVEs, incluindo três no parser HTTP do Node.js, e ficou em primeiro lugar no bug bounty de 2022 do Ministério da Defesa de Singapura e em três programas privados do governo de Singapura. Ficou em segundo lugar nas finais do DEF CON CTF em 2023 e 2024 com a Blue Water e fundou a Social Engineering Experts, a equipe de CTF mais bem classificada de Singapura. Antes, Zayne fez pesquisa de segurança no TikTok e auditorias para a Cure53. Ele começou a carreira na Cyber Defence School das Forças Armadas de Singapura, onde se formou em primeiro lugar da turma. Estudou ciência da computação em Cambridge com distinção máxima antes de sair para fundar a Hacktron.

Site, GitHub, X

Escrito por Zayne

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Mohan Pedhapati

Diretor de tecnologia

Mohan Pedhapati é cofundador e CTO da Hacktron. Ele encontrou execução remota de código no Discord, no VS Code e no Element, e sua pesquisa ElectroVolt, apresentada na Black Hat USA e na DEF CON em 2022, comprometeu 20 apps Electron amplamente usados, entre eles o Microsoft Teams. Na Hacktron, sua equipe recebeu US$ 170.000 dos mais de US$ 1 milhão que a Vercel pagou por bypasses de firewall do React2Shell, e ele encontrou vulnerabilidades críticas nos navegadores ChatGPT Atlas, da OpenAI, e Comet, da Perplexity. Antes, Mohan foi auditor de segurança sênior na Cure53 e fundou a Electrovolt, uma consultoria de segurança que chegou a 1,5 milhão de euros em receita.

Site, GitHub, X

Escrito por Mohan

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Harsh Jaiswal

Diretor de pesquisa

Harsh Jaiswal é cofundador e diretor de pesquisa da Hacktron. Suas descobertas de execução remota de código em servidores da Meta e da Apple renderam recompensas de US$ 115.000 e US$ 50.000. Na Hacktron, ele e Mohan encontraram a CVE-2026-1731, uma RCE pré-autenticação no BeyondTrust Remote Support com pontuação CVSS de 9,9. Ele liderou a pesquisa que chegou ao repositório de código interno da OpenAI pelas contas do ChatGPT e do Codex de funcionários, e a auditoria que obteve root no GNU Savannah, que hospeda o Bash. Antes, Harsh foi pesquisador de segurança na ProjectDiscovery, onde publicou vulnerabilidades críticas no GitHub Enterprise, no GitLab, no Ivanti e no Kubernetes Ingress-NGINX. Antes disso, foi engenheiro de segurança na Vimeo e na Zomato. Ele começou a caçar bugs no HackerOne em 2016.

GitHub, X

Escrito por Harsh

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Fabian Faessler

Head de engenharia de agentes

Fabian Faessler é head de engenharia de agentes na Hacktron. Ele é o LiveOverflow, cujo canal no YouTube ensina hacking a mais de um milhão de inscritos, e cofundou a Hextree com Thomas Roth. O Google patrocina os cursos de hacking de Android da Hextree, que os dois criaram com a equipe do Mobile Vulnerability Reward Program do Google. Antes, Fabian foi pentester sênior na Cure53, onde suas auditorias de 2013 a 2023 incluíram 1Password, Mullvad, SecureDrop e a carteira Mist da Ethereum. Ele tem mestrado em ciência da computação pela TU Berlin.

Site, GitHub, X

Escrito por Fabian

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