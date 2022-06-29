Sobre
Descobertas
A Hacktron oferece a capacidade de segurança ofensiva para encontrar e corrigir vulnerabilidades exploráveis antes dos atacantes.
-
Dois bugs encadeados deram acesso às contas do ChatGPT e do Codex de funcionários da OpenAI em menos de 72 horas, demonstrado com um pull request inofensivo. The Washington Post
-
Um bug de execução remota de código sem autenticação (CVSS 9,9) no BeyondTrust Remote Support e PRA. Atacantes já o exploravam quatro dias após a divulgação. Google Threat Intelligence Group
-
Uma injeção de shell na forja de código do GNU levou a acesso root, e esse acesso poderia ter permitido a um atacante fazer push no repositório upstream do Bash. A FSF corrigiu 26 vulnerabilidades. iTnews
-
O Claude Opus construiu uma cadeia de exploits funcional para o Chrome V8 contra o Chrome 138 embutido no Discord por cerca de US$ 2.283 em taxas de API. The Register
-
Um bypass de login na VPN GlobalProtect da Palo Alto que exige apenas um nome de usuário. A Palo Alto o classificou como alto (7,2). Alerta de segurança da Palo Alto Networks
-
Cinco bypasses de WAF no desafio React2Shell da Vercel renderam US$ 170 mil. Vercel
Palestras
“Passamos nossas carreiras hackeando empresas da Fortune 500 e governos.”
-
36:45
ElectroVolt Pwning Desktop Apps Built On Electron Nullcon Goa
-
59:25
rootxharsh Talks About Recon, Finding A $50,000 Remote Command Execution in Apple, and more! NahamSec
-
28:57
Hacking With AI and Hacking AI: Two Sides of the Same Problem HackAICon, Lisbon
-
49:32
Friday Hacks #284: Hacking AI and Hacking with AI NUS Hackers
Equipe
A Hacktron é uma pequena equipe de hackers. Construímos os agentes que fazem o trabalho que fazíamos à mão: encontrar os bugs que importam e provar que podem ser explorados.
Vagas
Se você gosta de problemas difíceis em segurança e engenharia de software, adoraríamos falar com você.
-
2:06
Why we built Hacktron Hacktron AI
-
A primeira empresa apoiada pelo Project Europe, julho de 2025
-
Escape room e espetinhos em Singapura, setembro de 2025
-
No escritório da Lovable durante a pesquisa SupaPwn, novembro de 2025
-
Segundo lugar no Demo Day do Vercel AI Accelerator, abril de 2026
-
Duas pessoas do time trabalhando
-
Três pessoas do time em um sofá