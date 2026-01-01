OpenAI s’associe à Hacktron pour trouver des vulnérabilités dans ses systèmes.
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Accepter Refuser Avis sur les cookies Hacktron Automations Review et Whitebox trouvent des vulnérabilités plus vite que la plupart des équipes ne peuvent les corriger. Automations confie chaque nouvelle découverte qui correspond à vos règles à un agent Hacktron, qui vérifie qu’elle est réelle, la corrige, exécute vos tests et ouvre une pull request que votre équipe relira. Réservez une démo ou lisez le guide de remédiation. Remédiation
L’agent commence par tester si la découverte peut être exploitée dans votre code. Si ce n’est pas le cas, le code reste tel quel et l’exécution en consigne la raison. Si c’est le cas, l’agent apporte la plus petite modification qui corrige la cause racine, exécute les tests du dépôt et ajoute des tests de non-régression pour le correctif.
Découverte
Vérifier
Aucun correctif
Faux positif
Corriger
Tester
Échec
Réussite
Découverte
Vérifier
Corriger
Tester
Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Découverte
Vérifier
Corriger
Tester
Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Découverte
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Corriger
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Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Découverte
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Corriger
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Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Découverte
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Corriger
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Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Découverte
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Réussite
Aucun correctif
Faux positif
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Découverte
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Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Découverte
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Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Découverte
Vérifier
Corriger
Tester
Réussite
Aucun correctif
Faux positif
Échec
Pull requests
La pull request va là d’où vient le bug, sur GitHub, GitLab, Azure DevOps ou Bitbucket.
Branche par défaut
PR fusionnées ou fermées, forks et découvertes
Whitebox sont corrigés ici.
Pull request ouverte
Le correctif va dans la branche qui a introduit le bug, son auteur en relecteur.
Branche par défaut
PR fusionnées ou fermées, forks et découvertes
Whitebox sont corrigés ici.
Pull request ouverte
Le correctif va dans la branche qui a introduit le bug, son auteur en relecteur.
Branche par défaut
PR fusionnées ou fermées, forks et découvertes
Whitebox sont corrigés ici.
Pull request ouverte
Le correctif va dans la branche qui a introduit le bug, son auteur en relecteur.
Branche par défaut
PR fusionnées ou fermées, forks et découvertes
Whitebox sont corrigés ici.
Pull request ouverte
Le correctif va dans la branche qui a introduit le bug, son auteur en relecteur.
Branche par défaut
PR fusionnées ou fermées, forks et découvertes
Whitebox sont corrigés ici.
Pull request ouverte
Le correctif va dans la branche qui a introduit le bug, son auteur en relecteur.
Branche par défaut
PR fusionnées ou fermées, forks et découvertes
Whitebox sont corrigés ici.
Pull request ouverte
Le correctif va dans la branche qui a introduit le bug, son auteur en relecteur.
Branche par défaut
PR fusionnées ou fermées, forks et découvertes
Whitebox sont corrigés ici.
Pull request ouverte
Le correctif va dans la branche qui a introduit le bug, son auteur en relecteur.
Branche par défaut
PR fusionnées ou fermées, forks et découvertes
Whitebox sont corrigés ici.
Pull request ouverte
Le correctif va dans la branche qui a introduit le bug, son auteur en relecteur.
Branche par défaut
PR fusionnées ou fermées, forks et découvertes
Whitebox sont corrigés ici.
Pull request ouverte
Le correctif va dans la branche qui a introduit le bug, son auteur en relecteur.
Branche par défaut
PR fusionnées ou fermées, forks et découvertes
Whitebox sont corrigés ici.
Pull request ouverte
Le correctif va dans la branche qui a introduit le bug, son auteur en relecteur.
Règles
Un administrateur de l’organisation configure une automatisation une seule fois, et elle s’exécute ensuite à chaque correspondance.
Critique
Élevée
Moyenne
Faible
Déclencheur
Une nouvelle découverte, filtrée par sévérité et par dépôt ou application.
Environnement
Dépôts et applications, sur chaque branche ou deux au choix.
Action
Remediation.
Notification
Un canal Slack, un e-mail aux membres choisis, ou les deux.
Critique
Élevée
Moyenne
Faible
Déclencheur
Une nouvelle découverte, filtrée par sévérité et par dépôt ou application.
Environnement
Dépôts et applications, sur chaque branche ou deux au choix.
Action
Remediation.
Notification
Un canal Slack, un e-mail aux membres choisis, ou les deux.
Critique
Élevée
Moyenne
Faible
Déclencheur
Une nouvelle découverte, filtrée par sévérité et par dépôt ou application.
Environnement
Dépôts et applications, sur chaque branche ou deux au choix.
Action
Remediation.
Notification
Un canal Slack, un e-mail aux membres choisis, ou les deux.
Critique
Élevée
Moyenne
Faible
Déclencheur
Une nouvelle découverte, filtrée par sévérité et par dépôt ou application.
Environnement
Dépôts et applications, sur chaque branche ou deux au choix.
Action
Remediation.
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Un canal Slack, un e-mail aux membres choisis, ou les deux.
Critique
Élevée
Moyenne
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Déclencheur
Une nouvelle découverte, filtrée par sévérité et par dépôt ou application.
Environnement
Dépôts et applications, sur chaque branche ou deux au choix.
Action
Remediation.
Notification
Un canal Slack, un e-mail aux membres choisis, ou les deux.
Critique
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Déclencheur
Une nouvelle découverte, filtrée par sévérité et par dépôt ou application.
Environnement
Dépôts et applications, sur chaque branche ou deux au choix.
Action
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Un canal Slack, un e-mail aux membres choisis, ou les deux.
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Moyenne
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Déclencheur
Une nouvelle découverte, filtrée par sévérité et par dépôt ou application.
Environnement
Dépôts et applications, sur chaque branche ou deux au choix.
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Un canal Slack, un e-mail aux membres choisis, ou les deux.
Critique
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Déclencheur
Une nouvelle découverte, filtrée par sévérité et par dépôt ou application.
Environnement
Dépôts et applications, sur chaque branche ou deux au choix.
Action
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Un canal Slack, un e-mail aux membres choisis, ou les deux.
Critique
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Déclencheur
Une nouvelle découverte, filtrée par sévérité et par dépôt ou application.
Environnement
Dépôts et applications, sur chaque branche ou deux au choix.
Action
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Un canal Slack, un e-mail aux membres choisis, ou les deux.
Critique
Élevée
Moyenne
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Déclencheur
Une nouvelle découverte, filtrée par sévérité et par dépôt ou application.
Environnement
Dépôts et applications, sur chaque branche ou deux au choix.
Action
Remediation.
Notification
Un canal Slack, un e-mail aux membres choisis, ou les deux.
Questions Va-t-il pousser dans notre code ?
Il pousse sur sa propre branche et ouvre une pull request depuis celle-ci. Il ne fusionne jamais.
Quelles découvertes lancent une exécution ?
Les nouvelles découvertes qui correspondent à une automatisation activée. Chaque découverte donne lieu à une exécution au plus. Tout membre peut lancer une exécution sur une découverte plus ancienne avec Remediate.
Quelle différence avec Fix with AI dans Review ?
Fix with AI transmet la découverte à l’éditeur d’un développeur. Avec Remediation, l’agent de Hacktron réalise le correctif, et personne n’a à prendre la découverte en charge.
Combien coûte une exécution ?
Les exécutions consomment des crédits d’automatisation, un solde unique pour l’organisation, débité à la fin de chaque exécution. Le coût varie selon la taille de l’exécution, et chaque environnement peut avoir un plafond.
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