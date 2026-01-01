Va-t-il pousser dans notre code ? Il pousse sur sa propre branche et ouvre une pull request depuis celle-ci. Il ne fusionne jamais.

Quelles découvertes lancent une exécution ? Les nouvelles découvertes qui correspondent à une automatisation activée. Chaque découverte donne lieu à une exécution au plus. Tout membre peut lancer une exécution sur une découverte plus ancienne avec Remediate.

Quelle différence avec Fix with AI dans Review ? Fix with AI transmet la découverte à l’éditeur d’un développeur. Avec Remediation, l’agent de Hacktron réalise le correctif, et personne n’a à prendre la découverte en charge.