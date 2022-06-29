OpenAI se asocia con Hacktron para encontrar vulnerabilidades en sus sistemas. Lee el anuncio.
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Hallazgos

Hacktron te da la capacidad de seguridad ofensiva para encontrar y corregir vulnerabilidades explotables antes que los atacantes.

Charlas

«Hemos pasado nuestras carreras hackeando a empresas del Fortune 500 y a gobiernos.»

Equipo

Hacktron es un pequeño equipo de hackers. Construimos los agentes que hacen el trabajo que antes hacíamos a mano: encontrar los bugs que importan y demostrar que se pueden explotar.

Empleo

Si te gustan los problemas difíciles de seguridad e ingeniería de software, nos encantaría saber de ti.

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Zayne Zhang

Director ejecutivo

Zayne Zhang es cofundador y CEO de Hacktron. Se le atribuyen 15 CVE, tres de ellos en el parser HTTP de Node.js, y quedó primero en el bug bounty de 2022 del Ministerio de Defensa de Singapur y en tres programas privados del Gobierno de Singapur. Quedó segundo en la final de DEF CON CTF en 2023 y 2024 con Blue Water, y fundó Social Engineering Experts, el equipo de CTF mejor clasificado de Singapur. Antes, Zayne hizo investigación de seguridad en TikTok y auditorías para Cure53. Empezó su carrera en la Cyber Defence School de las Fuerzas Armadas de Singapur, donde se graduó el primero de su promoción. Estudió informática en Cambridge con las máximas calificaciones antes de dejarlo para fundar Hacktron.

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Mohan Pedhapati

Director de tecnología

Mohan Pedhapati es cofundador y CTO de Hacktron. Ha encontrado ejecución remota de código en Discord, VS Code y Element, y su investigación ElectroVolt, presentada en Black Hat USA y DEF CON en 2022, comprometió 20 apps de Electron muy usadas, entre ellas Microsoft Teams. En Hacktron, su equipo ganó 170 000 $ del más de 1 millón de dólares que Vercel pagó por evasiones de su firewall frente a React2Shell, y él encontró vulnerabilidades críticas en los navegadores ChatGPT Atlas de OpenAI y Comet de Perplexity. Antes, Mohan fue auditor de seguridad sénior en Cure53 y fundó Electrovolt, una consultora de seguridad que llegó a facturar 1,5 millones de euros.

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Harsh Jaiswal

Director de investigación

Harsh Jaiswal es cofundador y director de investigación de Hacktron. Sus hallazgos de ejecución remota de código en servidores de Meta y Apple le valieron recompensas de 115 000 $ y 50 000 $. En Hacktron, él y Mohan encontraron CVE-2026-1731, un RCE previo a la autenticación en BeyondTrust Remote Support con una puntuación CVSS de 9,9. Dirigió la investigación que llegó al repositorio de código interno de OpenAI a través de las cuentas de ChatGPT y Codex de sus empleados, y la auditoría que obtuvo root en GNU Savannah, que aloja Bash. Antes, Harsh fue investigador de seguridad en ProjectDiscovery, donde publicó vulnerabilidades críticas en GitHub Enterprise, GitLab, Ivanti y Kubernetes Ingress-NGINX. Anteriormente fue ingeniero de seguridad en Vimeo y Zomato. Empezó a buscar bugs en HackerOne en 2016.

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Fabian Faessler

Responsable de ingeniería de agentes

Fabian Faessler es responsable de ingeniería de agentes en Hacktron. Es LiveOverflow, cuyo canal de YouTube enseña hacking a más de un millón de suscriptores, y cofundó Hextree con Thomas Roth. Google patrocina los cursos de hacking de Android de Hextree, que ambos crearon con el equipo del Mobile Vulnerability Reward Program de Google. Antes, Fabian fue pentester sénior en Cure53, donde sus auditorías de 2013 a 2023 incluyeron 1Password, Mullvad, SecureDrop y el monedero Mist de Ethereum. Tiene un máster en informática por la TU Berlin.

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