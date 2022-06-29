Nosotros
Hallazgos
Hacktron te da la capacidad de seguridad ofensiva para encontrar y corregir vulnerabilidades explotables antes que los atacantes.
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Dos bugs encadenados dieron acceso a las cuentas de ChatGPT y Codex de empleados de OpenAI en menos de 72 horas, demostrado con un pull request inofensivo. The Washington Post
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Un bug de ejecución remota de código sin autenticación (CVSS 9,9) en BeyondTrust Remote Support y PRA. Los atacantes ya lo explotaban a los cuatro días de su divulgación. Google Threat Intelligence Group
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Una inyección de shell en la forja de código de GNU llevó a obtener root, y ese acceso habría permitido a un atacante hacer push al repositorio upstream de Bash. La FSF corrigió 26 vulnerabilidades. iTnews
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Claude Opus construyó una cadena de exploits funcional para Chrome V8 contra el Chrome 138 incluido en Discord por unos 2283 dólares en tarifas de API. The Register
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Un bypass del inicio de sesión en la VPN GlobalProtect de Palo Alto que solo necesita un nombre de usuario. Palo Alto lo calificó como alto (7,2). Aviso de seguridad de Palo Alto Networks
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Cinco bypasses del WAF en el reto React2Shell de Vercel sumaron 170 000 dólares. Vercel
Charlas
«Hemos pasado nuestras carreras hackeando a empresas del Fortune 500 y a gobiernos.»
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ElectroVolt Pwning Desktop Apps Built On Electron Nullcon Goa
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rootxharsh Talks About Recon, Finding A $50,000 Remote Command Execution in Apple, and more! NahamSec
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28:57
Hacking With AI and Hacking AI: Two Sides of the Same Problem HackAICon, Lisbon
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49:32
Friday Hacks #284: Hacking AI and Hacking with AI NUS Hackers
Equipo
Hacktron es un pequeño equipo de hackers. Construimos los agentes que hacen el trabajo que antes hacíamos a mano: encontrar los bugs que importan y demostrar que se pueden explotar.
Empleo
Si te gustan los problemas difíciles de seguridad e ingeniería de software, nos encantaría saber de ti.
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Why we built Hacktron Hacktron AI
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La primera empresa respaldada por Project Europe, julio de 2025
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Escape room y brochetas en Singapur, septiembre de 2025
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En la oficina de Lovable durante la investigación SupaPwn, noviembre de 2025
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Segundo puesto en el Demo Day del Vercel AI Accelerator, abril de 2026
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Dos del equipo trabajando
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Tres del equipo en un sofá