Zayne Zhang es cofundador y CEO de Hacktron. Se le atribuyen 15 CVE, tres de ellos en el parser HTTP de Node.js, y quedó primero en el bug bounty de 2022 del Ministerio de Defensa de Singapur y en tres programas privados del Gobierno de Singapur. Quedó segundo en la final de DEF CON CTF en 2023 y 2024 con Blue Water, y fundó Social Engineering Experts, el equipo de CTF mejor clasificado de Singapur. Antes, Zayne hizo investigación de seguridad en TikTok y auditorías para Cure53. Empezó su carrera en la Cyber Defence School de las Fuerzas Armadas de Singapur, donde se graduó el primero de su promoción. Estudió informática en Cambridge con las máximas calificaciones antes de dejarlo para fundar Hacktron.