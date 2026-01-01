Centre de confiance

Inconnu: Plans de continuité et de reprise après sinistre établis L’entreprise dispose de plans de continuité d’activité et de reprise après sinistre qui prévoient des plans de communication afin de maintenir la continuité de la sécurité de l’information en cas d’indisponibilité du personnel clé.

Inconnu: Plans de continuité et de reprise après sinistre testés L’entreprise dispose d’un plan documenté de continuité d’activité et de reprise après sinistre (BC/DR) et le teste au moins une fois par an.

Inconnu: Assurance cybersécurité souscrite L’entreprise dispose d’une assurance cybersécurité pour limiter l’impact financier des interruptions d’activité.

Inconnu: Système de gestion de la configuration établi L’entreprise dispose d’une procédure de gestion de la configuration qui garantit un déploiement cohérent des configurations système dans tout l’environnement.

Inconnu: Cycle de développement établi L’entreprise dispose d’une méthodologie formelle de cycle de vie du développement des systèmes (SDLC) qui régit le développement, l’acquisition, la mise en œuvre, les changements (y compris d’urgence) et la maintenance des systèmes d’information et des exigences technologiques associées.

Inconnu: SOC 2 – Description du système Rédiger une description du système pour la section III du rapport d’audit

Inconnu: Politique de lancement d’alerte établie L’entreprise a formalisé une politique de lancement d’alerte et met à disposition un canal de communication anonyme pour signaler d’éventuels problèmes ou soupçons de fraude.

Inconnu: Points de supervision du conseil réalisés La direction informe le conseil d’administration, ou un comité compétent, au moins une fois par an de l’état des risques de cybersécurité et de confidentialité de l’entreprise. Le conseil donne son avis et ses orientations à la direction si nécessaire.

Inconnu: Charte du conseil documentée Le conseil d’administration de l’entreprise dispose d’une charte documentée qui définit ses responsabilités de supervision du contrôle interne.

Inconnu: Expertise du conseil développée Les membres du conseil disposent d’une expertise suffisante pour superviser la capacité de la direction à concevoir, mettre en œuvre et exploiter des contrôles de sécurité de l’information. Le conseil fait appel à des experts et consultants externes en sécurité de l’information si nécessaire.

Inconnu: Réunions du conseil tenues Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an et tient des procès-verbaux formels. Il compte des administrateurs indépendants de l’entreprise.

Inconnu: Processus de sauvegarde établis La politique de sauvegarde de l’entreprise documente les exigences de sauvegarde et de restauration des données clients.

Inconnu: Changements système communiqués à l’externe L’entreprise informe ses clients des changements système critiques susceptibles d’affecter leurs traitements.

Inconnu: Rôles et responsabilités de la direction définis La direction de l’entreprise a défini des rôles et des responsabilités pour superviser la conception et la mise en œuvre des contrôles de sécurité de l’information.

Inconnu: Rôles et responsabilités définis Les rôles et responsabilités liés à la conception, au développement, à la mise en œuvre, à l’exploitation, à la maintenance et à la supervision des contrôles de sécurité de l’information sont formellement attribués dans les fiches de poste ou la politique des rôles et responsabilités.

Inconnu: Politiques de sécurité établies et revues Les politiques et procédures de sécurité de l’information de l’entreprise sont documentées et revues au moins une fois par an.

Inconnu: Système de support disponible L’entreprise dispose d’un système de support externe qui permet aux utilisateurs de signaler au personnel compétent les pannes, incidents, préoccupations et autres réclamations.

Inconnu: Changements système communiqués L’entreprise communique les changements système aux utilisateurs internes autorisés.

Inconnu: Demandes d’accès requises L’entreprise s’assure que l’accès des utilisateurs aux composants du système dans le périmètre repose sur leur poste et leur fonction, ou nécessite une demande d’accès documentée et l’approbation d’un responsable avant d’être accordé.

Inconnu: Politiques de réponse aux incidents établies L’entreprise dispose de politiques et de procédures documentées de réponse aux incidents de sécurité et de confidentialité, communiquées aux utilisateurs autorisés.

Inconnu: Procédures de gestion des incidents suivies Les incidents de sécurité et de confidentialité de l’entreprise sont consignés, suivis, résolus et communiqués aux parties concernées par la direction, conformément à sa politique et à ses procédures de réponse aux incidents de sécurité.

Inconnu: Processus d’accès physique établis L’entreprise dispose de processus pour accorder, modifier et révoquer l’accès physique à ses centres de données, sur autorisation des responsables des contrôles.

Inconnu: Accès au centre de données revu L’entreprise revoit l’accès aux centres de données au moins une fois par an.

Inconnu: Engagements de l’entreprise communiqués à l’externe Les engagements de sécurité de l’entreprise sont communiqués aux clients dans les contrats-cadres de services (MSA) ou les conditions d’utilisation (TOS).

Inconnu: Ressources de support externe disponibles L’entreprise fournit à ses clients des guides et des ressources de support technique sur l’exploitation du système.

Inconnu: Description du service communiquée L’entreprise fournit une description de ses produits et services aux utilisateurs internes et externes.

Inconnu: Objectifs de l’évaluation des risques définis L’entreprise définit ses objectifs afin de permettre l’identification et l’évaluation des risques qui s’y rapportent.

Inconnu: Évaluations des risques réalisées L’entreprise réalise des évaluations des risques au moins une fois par an. Les menaces et les changements (environnementaux, réglementaires et technologiques) touchant les engagements de service y sont identifiés, et les risques sont formellement évalués. L’évaluation prend en compte le risque de fraude et son impact possible sur l’atteinte des objectifs.