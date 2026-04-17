Hacktron Red assure un red teaming continu à l’échelle de votre organisation. Il cartographie ce que les attaquants peuvent voir, teste les nouveaux actifs et les faiblesses présumées dès leur apparition, puis combine les vulnérabilités confirmées en chemins d’attaque validés.

Vous obtenez la preuve de la manière dont votre entreprise pourrait être compromise, puis de l’aide pour fermer ces voies d’accès.