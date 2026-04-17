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La sécurité à l’ère des menaces amplifiées par l’IA.

Hacktron vous donne les moyens de trouver et de corriger les vulnérabilités exploitables avant les attaquants grâce à la sécurité offensive.

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Ils nous font confiance
  • Perplexity
  • Supabase
  • Vercel
  • Yoto
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  • Rocket.Chat
  • OtterSec
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  • hackajob
  • Antares
  • Krisp

Sachez ce qui peut être exploité.

Dans toute votre organisation, à chaque pull request ou au sein d’une application.

  1. Hacktron RedUn red teaming continu pour toute votre organisation
  2. Hacktron ReviewAnalysez chaque modification au-delà du diff
  3. Hacktron WhiteboxTestez une application définie en profondeur
HACKTRON RED

Votre adversaire le plus persistant devrait travailler pour vous.

ATTACK SURFACE1,284 ASSETSEXTERNAL412 ASSETSSAAS & CI188 ASSETSCLOUD463 ASSETSINTERNAL221 ASSETSwwwvpncareersoktagithubslackeks-prodcloudfrontrds-replicaauth-svcbillingkafkaPENTEST SCOPEPROD DATABASEPATH CLOSED AND RETESTED

Hacktron Red assure un red teaming continu à l’échelle de votre organisation. Il cartographie ce que les attaquants peuvent voir, teste les nouveaux actifs et les faiblesses présumées dès leur apparition, puis combine les vulnérabilités confirmées en chemins d’attaque validés.

Vous obtenez la preuve de la manière dont votre entreprise pourrait être compromise, puis de l’aide pour fermer ces voies d’accès.

  • De nouveaux actifs testés dès leur apparition
  • Des preuves à chaque étape de la chaîne
  • Des recommandations sur les causes profondes, vérifiées par de nouveaux tests
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HACKTRON REVIEW

Détectez les vulnérabilités exploitables avant la fusion du code.

Hacktron Review analyse chaque modification dans le contexte de l’ensemble du code et vérifie la pertinence et l’exploitabilité des résultats avant de les signaler.

Les développeurs reçoivent les preuves et les conseils de correction directement dans leur workflow de revue de code, sans être submergés d’alertes inutiles.

  • Contexte de l’ensemble du code et graphes d’appels
  • Validation de l’exploitation avant tout signalement
  • Preuves et conseils de correction dans la revue de code
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HACKTRON WHITEBOX

Des pentests Whitebox complets. À la vitesse de la machine.

Lancez une évaluation complète en quelques minutes. Modélisation des menaces, taint tracing dans les parcours critiques, validation dynamique par exploitation — et un rapport prêt pour l'audit SOC 2 ou ISO 27001 en quelques heures, pas en semaines.

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Sécurité unifiée

Un moteur de sécurité pour tous vos dépôts.

Hacktron prend en charge la plateforme Git que votre équipe utilise déjà.

HacktronMoteur de sécurité
CLIENTS

Sécuriser les équipes qui construisent demain.

Quand on construit le futur, il n’y a pas de seconde chance. Découvrez les équipes les plus ambitieuses du monde qui résolvent la sécurité avec Hacktron.

  • Krisp

    “Hacktron se concentre sur de vrais problèmes de sécurité exploitables, avec un impact clairement établi et des conseils de correction précis.”

    Davit KarapetyanIngénieur principal en sécurité produit

    300+

    résultats analysés en une seule semaine

    Lire l'étude de cas
  • Rocket.Chat

    “Nous pouvons désormais étendre l’analyse de sécurité à l’ensemble de nos PR.”

    Julio AraujoDirecteur de la sécurité

    1 à 2 minutes

    en moyenne pour vérifier la sécurité d’une PR

    Lire l'étude de cas
  • hackajob

    “Hacktron détecte davantage de problèmes qu’une revue manuelle ne pourrait raisonnablement en trouver, et il analyse chaque PR.”

    Dragos DimitriuResponsable support informatique et conformité

    81,1 %

    des résultats analysés appelaient une action corrective

    Lire l'étude de cas
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Nos recherches sur les systèmes que nous avons compromis et les articles qu’elles ont suscités.

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À partir de$40/ développeur / mois

Pour les petites équipes qui souhaitent sécuriser leur workflow de développement.

Essayez gratuitement pendant 14 joursGratuit pour l'open source

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50 PR (scans illimités par PR) par développeur, $1 par PR supplémentaire

Triage et correction automatiques pour vérifier les résultats et préparer des correctifs testés

Modèles de menaces qui s’améliorent grâce aux retours de triage

Intégrations natives avec GitHub, GitLab, Bitbucket et Azure DevOps

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Pour les organisations d'ingénierie qui ont besoin d'une sécurité intégrée à grande échelle.

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N’attendez pas la preuve d’une attaque pour agir.

Déployez Hacktron sur la surface d’attaque de votre organisation, dans chaque pull request et au sein de chaque application.

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