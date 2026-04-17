Sachez ce qui peut être exploité. Votre adversaire le plus persistant devrait travailler pour vous.
Hacktron Red assure un red teaming continu à l’échelle de votre organisation. Il cartographie ce que les attaquants peuvent voir, teste les nouveaux actifs et les faiblesses présumées dès leur apparition, puis combine les vulnérabilités confirmées en chemins d’attaque validés.
Vous obtenez la preuve de la manière dont votre entreprise pourrait être compromise, puis de l’aide pour fermer ces voies d’accès.
- De nouveaux actifs testés dès leur apparition
- Des preuves à chaque étape de la chaîne
- Des recommandations sur les causes profondes, vérifiées par de nouveaux tests
Détectez les vulnérabilités exploitables avant la fusion du code.
acme-ai/platform #91 · Add project sharing endpointOpen
hacktronreviewed src/projects/share.ts
Authorization bypass: orgId from the request reaches getProject() without a membership check.
Exploit path
- 1POST /projects/:id/share takes orgId from the body
- 2getProject(orgId, id) trusts it as the caller’s org
- 3Any user can share, and so read, another org’s project
dana-k applied the suggested patch7be04d1
−const { orgId } = req.body
+const orgId = await requireMembership(req.user, req.body.orgId)
Hacktron Review analyse chaque modification dans le contexte de l’ensemble du code et vérifie la pertinence et l’exploitabilité des résultats avant de les signaler.
Les développeurs reçoivent les preuves et les conseils de correction directement dans leur workflow de revue de code, sans être submergés d’alertes inutiles.
- Contexte de l’ensemble du code et graphes d’appels
- Validation de l’exploitation avant tout signalement
- Preuves et conseils de correction dans la revue de code
Des pentests Whitebox complets. À la vitesse de la machine.
Un moteur de sécurité pour tous vos dépôts.
Hacktron prend en charge la plateforme Git que votre équipe utilise déjà.
Sécuriser les équipes qui construisent demain. Conçu par des spécialistes qui mettent les systèmes à l’épreuve.
Nos recherches sur les systèmes que nous avons compromis et les articles qu’elles ont suscités.
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Les inquiétudes autour de Mythos peuvent attendre : des modèles grand public accessibles à tous trouvent déjà des failles dans des logiciels largement utilisés.
Tarifs
À partir de$40/ développeur / mois
Pour les petites équipes qui souhaitent sécuriser leur workflow de développement.
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Modèles de menaces qui s’améliorent grâce aux retours de triage
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