OpenAI s’associe à Hacktron pour trouver des vulnérabilités dans ses systèmes. Lisez l’annonce.
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Comparatifs
  • Hacktron vs Aikido

    Aikido est une plateforme unique pour le code, le cloud, les pentests et la protection à l’exécution.
  • Hacktron vs Semgrep

    Semgrep est une plateforme d’analyse statique pour votre code, vos dépendances et vos secrets.
  • Hacktron vs CodeRabbit

    CodeRabbit est un relecteur de code IA pour chaque pull request, qui couvre la qualité autant que la sécurité.
  • Hacktron vs Snyk

    Snyk analyse le code, les dépendances, les conteneurs, l’infrastructure, les secrets, les API et les applications web depuis une seule plateforme.
  • Hacktron vs Greptile

    Greptile est un relecteur de code IA qui construit un graphe de votre code et commente le style, la logique et la sécurité.
  • Hacktron vs XBOW

    XBOW est une plateforme autonome de sécurité offensive qui attaque les applications web et les API.
  • Hacktron vs Horizon3.ai

    Horizon3.ai NodeZero est une plateforme de pentest autonome pour les réseaux internes, externes et cloud.
  • Hacktron vs Pentera

    Pentera est une plateforme de validation de sécurité automatisée qui exécute des attaques sur le réseau, les identités et le cloud.

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