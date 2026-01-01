Comparatifs
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Hacktron vs Aikido
Aikido est une plateforme unique pour le code, le cloud, les pentests et la protection à l’exécution.
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Hacktron vs Semgrep
Semgrep est une plateforme d’analyse statique pour votre code, vos dépendances et vos secrets.
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Hacktron vs CodeRabbit
CodeRabbit est un relecteur de code IA pour chaque pull request, qui couvre la qualité autant que la sécurité.
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Hacktron vs Snyk
Snyk analyse le code, les dépendances, les conteneurs, l’infrastructure, les secrets, les API et les applications web depuis une seule plateforme.
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Hacktron vs Greptile
Greptile est un relecteur de code IA qui construit un graphe de votre code et commente le style, la logique et la sécurité.
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Hacktron vs XBOW
XBOW est une plateforme autonome de sécurité offensive qui attaque les applications web et les API.
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Hacktron vs Horizon3.ai
Horizon3.ai NodeZero est une plateforme de pentest autonome pour les réseaux internes, externes et cloud.
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Hacktron vs Pentera
Pentera est une plateforme de validation de sécurité automatisée qui exécute des attaques sur le réseau, les identités et le cloud.