Hacktron vs Snyk
Snyk fait échouer un contrôle à partir de la sévérité que vous choisissez. Hacktron Review montre comment un attaquant exploiterait la découverte, avec une preuve de concept sur la ligne vulnérable. Les pentests IA de Snyk coûtent 4 000 crédits sur Enterprise et sont en boîte noire par défaut. Hacktron Whitebox lit votre code source et commence à 50 $.
Comparatif
|Hacktron
|Snyk
|Périmètre
|Red teste toute votre organisation, Whitebox une application et Review chaque pull request.
|Snyk Code, Open Source, Container, IaC, Secrets ainsi qu’API and Web, depuis une seule plateforme.
|Analyse
|Review lit chaque changement avec les graphes d’appels de vos dépôts connectés, et peut donc signaler une vulnérabilité hors des lignes modifiées.
|Une analyse statique qui combine des modèles d’IA et les données de sécurité de Snyk, sur chaque pull request et chaque dépôt.
|Découvertes
|Un commentaire en ligne sur la ligne vulnérable, avec le chemin d’attaque, une preuve de concept et un prompt pour corriger.
|Des contrôles de pull request qui peuvent échouer à partir de la sévérité que vous choisissez.
|Apprentissage
|Un modèle de menaces construit à partir de votre code, de votre fichier de règles et des documents ajoutés. Les développeurs répondent pour marquer une découverte comme faux positif, risque accepté, valide ou corrigée.
|Votre équipe définit les exclusions et les politiques de sécurité.
|Correctifs
|Chaque découverte contient un prompt qui ouvre le correctif dans Cursor, Claude ou Codex. Avec Remediation, l’agent de Hacktron teste la découverte, la corrige, ajoute des tests et ouvre une pull request.
|Snyk Agent Fix écrit des correctifs de code que vous appliquez en un clic.
|Pentests
|Whitebox teste une application à partir de son code source, et sur votre application déployée quand les tests dynamiques sont activés. Avec un retest gratuit et une lettre d’attestation.
|Evo Continuous Offensive Security, sur Enterprise. En boîte noire par défaut, en boîte grise avec le contexte source de Snyk Code, avec des preuves d’exploitation reproductibles.
Prix
|Hacktron
|Snyk
|Offre
|Review Pro, à partir de 40 $ par développeur et par mois, avec un essai de 14 jours.
|Team, à partir de 25 $ par mois.
|Inclus
|50 pull requests par développeur, mutualisées dans votre organisation, avec des analyses illimitées par pull request.
|Jusqu’à 10 développeurs et 1 000 tests Snyk Code par mois.
|Au-delà de la limite
|1 $ par pull request supplémentaire, désactivé par défaut.
|Non indiqué.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
|Enterprise uniquement, 4 000 crédits par évaluation à 1 $ le crédit.
Questions
Qu’obtenez-vous avec Hacktron ?
Chaque découverte dans une pull request montre comment un attaquant l’exploiterait, avec une preuve de concept et un correctif sur la ligne vulnérable. Whitebox réalise le pentest de votre application à partir de son code source, dès 50 $ et sans offre Enterprise.
Que comprend un pentest Whitebox ?
Un pentest d’une application à partir de son code source, avec des tests dynamiques optionnels sur votre application déployée. Vous recevez un rapport technique et un rapport de synthèse, des recommandations de remédiation, une lettre d’attestation et un retest gratuit, qui servent de preuve de pentest pour SOC 2, ISO 27001 et les revues de sécurité de vos clients. Il coûte de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
Que recherche Review ?
Failles de logique métier, contrôle d’accès défaillant, injections, injections de prompt, bugs de sécurité mémoire, expositions dans l’infrastructure as code, risques de la chaîne d’approvisionnement et secrets divulgués.
Avec quels fournisseurs git Review fonctionne-t-il ?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps et Bitbucket. Les découvertes sont aussi envoyées vers Slack, Jira et Linear.