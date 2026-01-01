Hacktron vs Snyk

Périmètre Red teste toute votre organisation, Whitebox une application et Review chaque pull request. Snyk Code, Open Source, Container, IaC, Secrets ainsi qu’API and Web, depuis une seule plateforme.

Analyse Review lit chaque changement avec les graphes d’appels de vos dépôts connectés, et peut donc signaler une vulnérabilité hors des lignes modifiées. Une analyse statique qui combine des modèles d’IA et les données de sécurité de Snyk, sur chaque pull request et chaque dépôt.

Découvertes Un commentaire en ligne sur la ligne vulnérable, avec le chemin d’attaque, une preuve de concept et un prompt pour corriger. Des contrôles de pull request qui peuvent échouer à partir de la sévérité que vous choisissez.

Apprentissage Un modèle de menaces construit à partir de votre code, de votre fichier de règles et des documents ajoutés. Les développeurs répondent pour marquer une découverte comme faux positif, risque accepté, valide ou corrigée. Votre équipe définit les exclusions et les politiques de sécurité.

Correctifs Chaque découverte contient un prompt qui ouvre le correctif dans Cursor, Claude ou Codex. Avec Remediation, l’agent de Hacktron teste la découverte, la corrige, ajoute des tests et ouvre une pull request. Snyk Agent Fix écrit des correctifs de code que vous appliquez en un clic.