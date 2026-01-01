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Comparações
  • Hacktron vs Aikido

    A Aikido é uma plataforma para código, nuvem, pentests e proteção em tempo de execução.
  • Hacktron vs Semgrep

    O Semgrep é uma plataforma de análise estática para seu código, suas dependências e seus segredos.
  • Hacktron vs CodeRabbit

    O CodeRabbit é um revisor de código com IA para cada pull request, que cobre qualidade e segurança.
  • Hacktron vs Snyk

    O Snyk analisa código, dependências, contêineres, infraestrutura, segredos, APIs e apps web em uma única plataforma.
  • Hacktron vs Greptile

    O Greptile é um revisor de código com IA que monta um grafo do seu código e comenta estilo, lógica e segurança.
  • Hacktron vs XBOW

    A XBOW é uma plataforma autônoma de segurança ofensiva que ataca aplicações web e APIs.
  • Hacktron vs Horizon3.ai

    O Horizon3.ai NodeZero é uma plataforma de pentest autônomo para redes internas, externas e em nuvem.
  • Hacktron vs Pentera

    A Pentera é uma plataforma automatizada de validação de segurança que executa ataques em rede, identidade e nuvem.

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