Comparações
-
Hacktron vs Aikido
A Aikido é uma plataforma para código, nuvem, pentests e proteção em tempo de execução.
-
Hacktron vs Semgrep
O Semgrep é uma plataforma de análise estática para seu código, suas dependências e seus segredos.
-
Hacktron vs CodeRabbit
O CodeRabbit é um revisor de código com IA para cada pull request, que cobre qualidade e segurança.
-
Hacktron vs Snyk
O Snyk analisa código, dependências, contêineres, infraestrutura, segredos, APIs e apps web em uma única plataforma.
-
Hacktron vs Greptile
O Greptile é um revisor de código com IA que monta um grafo do seu código e comenta estilo, lógica e segurança.
-
Hacktron vs XBOW
A XBOW é uma plataforma autônoma de segurança ofensiva que ataca aplicações web e APIs.
-
Hacktron vs Horizon3.ai
O Horizon3.ai NodeZero é uma plataforma de pentest autônomo para redes internas, externas e em nuvem.
-
Hacktron vs Pentera
A Pentera é uma plataforma automatizada de validação de segurança que executa ataques em rede, identidade e nuvem.