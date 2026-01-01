Hacktron vs CodeRabbit

Périmètre Red teste toute votre organisation, Whitebox une application et Review chaque pull request. Revue de code par IA de chaque pull request, pour la qualité comme pour la sécurité.

Analyse Review lit chaque changement avec les graphes d’appels de vos dépôts connectés, et peut donc signaler une vulnérabilité hors des lignes modifiées. Cartographie ce qu’un changement affecte avec un graphe de code. Sur Advanced et Enterprise, la revue de sécurité classe les découvertes selon leur accessibilité et leur exploitabilité.

Découvertes Un commentaire en ligne sur la ligne vulnérable, avec le chemin d’attaque, une preuve de concept et un prompt pour corriger. Des commentaires dans la pull request avec la sévérité, l’accessibilité et l’exploitabilité. Les découvertes de Deep Scan ajoutent des guides de reproduction.

Apprentissage Un modèle de menaces construit à partir de votre code, de votre fichier de règles et des documents ajoutés. Les développeurs répondent pour marquer une découverte comme faux positif, risque accepté, valide ou corrigée. Apprend de votre usage et s’adapte aux préférences de votre équipe.

Correctifs Chaque découverte contient un prompt qui ouvre le correctif dans Cursor, Claude ou Codex. Avec Remediation, l’agent de Hacktron teste la découverte, la corrige, ajoute des tests et ouvre une pull request. Peut corriger les problèmes vérifiés dans une pull request.