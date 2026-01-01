Hacktron vs CodeRabbit
CodeRabbit relit la qualité du code et facture la revue de sécurité des pull requests à partir de 72 $ par utilisateur. Hacktron Review ne fait que de la sécurité, à partir de 40 $ par développeur, avec une preuve de concept sur la ligne vulnérable. Hacktron Whitebox réalise aussi un pentest de votre application. CodeRabbit, non.
Comparatif
|Hacktron
|CodeRabbit
|Périmètre
|Red teste toute votre organisation, Whitebox une application et Review chaque pull request.
|Revue de code par IA de chaque pull request, pour la qualité comme pour la sécurité.
|Analyse
|Review lit chaque changement avec les graphes d’appels de vos dépôts connectés, et peut donc signaler une vulnérabilité hors des lignes modifiées.
|Cartographie ce qu’un changement affecte avec un graphe de code. Sur Advanced et Enterprise, la revue de sécurité classe les découvertes selon leur accessibilité et leur exploitabilité.
|Découvertes
|Un commentaire en ligne sur la ligne vulnérable, avec le chemin d’attaque, une preuve de concept et un prompt pour corriger.
|Des commentaires dans la pull request avec la sévérité, l’accessibilité et l’exploitabilité. Les découvertes de Deep Scan ajoutent des guides de reproduction.
|Apprentissage
|Un modèle de menaces construit à partir de votre code, de votre fichier de règles et des documents ajoutés. Les développeurs répondent pour marquer une découverte comme faux positif, risque accepté, valide ou corrigée.
|Apprend de votre usage et s’adapte aux préférences de votre équipe.
|Correctifs
|Chaque découverte contient un prompt qui ouvre le correctif dans Cursor, Claude ou Codex. Avec Remediation, l’agent de Hacktron teste la découverte, la corrige, ajoute des tests et ouvre une pull request.
|Peut corriger les problèmes vérifiés dans une pull request.
|Pentests
|Whitebox teste une application à partir de son code source, et sur votre application déployée quand les tests dynamiques sont activés. Avec un retest gratuit et une lettre d’attestation.
|Aucun indiqué. Deep Scan, facturé par analyse, vérifie le code commité au-delà du diff et peut rejouer les exploits éligibles dans une sandbox.
Prix
|Hacktron
|CodeRabbit
|Offre
|Review Pro, à partir de 40 $ par développeur et par mois, avec un essai de 14 jours.
|Advanced, 72 $ par utilisateur et par mois en facturation annuelle ou 90 $ au mois. Essentials et Team coûtent moins cher et exécutent des contrôles de sécurité statiques, sans revue de sécurité des pull requests.
|Inclus
|50 pull requests par développeur, mutualisées dans votre organisation, avec des analyses illimitées par pull request.
|10 revues par développeur et par heure, selon sa politique d’usage raisonnable.
|Au-delà de la limite
|1 $ par pull request supplémentaire, désactivé par défaut.
|0,25 $ par fichier relu. Le prix de Deep Scan varie selon l’analyse.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
|Aucun indiqué.
Questions
Qu’obtenez-vous avec Hacktron ?
Un relecteur qui ne signale que les problèmes de sécurité qu’un attaquant pourrait exploiter, chacun avec le chemin d’attaque, une preuve de concept et un correctif sur la ligne vulnérable, à partir de 40 $ par développeur. Whitebox réalise aussi le pentest de votre application à partir de son code source, dès 50 $.
Que comprend un pentest Whitebox ?
Un pentest d’une application à partir de son code source, avec des tests dynamiques optionnels sur votre application déployée. Vous recevez un rapport technique et un rapport de synthèse, des recommandations de remédiation, une lettre d’attestation et un retest gratuit, qui servent de preuve de pentest pour SOC 2, ISO 27001 et les revues de sécurité de vos clients. Il coûte de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
Que recherche Review ?
Failles de logique métier, contrôle d’accès défaillant, injections, injections de prompt, bugs de sécurité mémoire, expositions dans l’infrastructure as code, risques de la chaîne d’approvisionnement et secrets divulgués.
Avec quels fournisseurs git Review fonctionne-t-il ?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps et Bitbucket. Les découvertes sont aussi envoyées vers Slack, Jira et Linear.