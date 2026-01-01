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Comparativas
  • Hacktron vs Aikido

    Aikido es una plataforma para código, nube, pentesting y protección en tiempo de ejecución.
  • Hacktron vs Semgrep

    Semgrep es una plataforma de análisis estático para tu código, tus dependencias y tus secretos.
  • Hacktron vs CodeRabbit

    CodeRabbit es un revisor de código con IA para cada pull request, que cubre la calidad además de la seguridad.
  • Hacktron vs Snyk

    Snyk analiza código, dependencias, contenedores, infraestructura, secretos, API y aplicaciones web desde una sola plataforma.
  • Hacktron vs Greptile

    Greptile es un revisor de código con IA que crea un grafo de tu código y comenta estilo, lógica y seguridad.
  • Hacktron vs XBOW

    XBOW es una plataforma autónoma de seguridad ofensiva que ataca aplicaciones web y API.
  • Hacktron vs Horizon3.ai

    Horizon3.ai NodeZero es una plataforma de pentesting autónomo para redes internas, externas y en la nube.
  • Hacktron vs Pentera

    Pentera es una plataforma de validación de seguridad automatizada que ejecuta ataques en la red, las identidades y la nube.

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