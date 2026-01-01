Comparativas
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Hacktron vs Aikido
Aikido es una plataforma para código, nube, pentesting y protección en tiempo de ejecución.
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Hacktron vs Semgrep
Semgrep es una plataforma de análisis estático para tu código, tus dependencias y tus secretos.
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Hacktron vs CodeRabbit
CodeRabbit es un revisor de código con IA para cada pull request, que cubre la calidad además de la seguridad.
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Hacktron vs Snyk
Snyk analiza código, dependencias, contenedores, infraestructura, secretos, API y aplicaciones web desde una sola plataforma.
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Hacktron vs Greptile
Greptile es un revisor de código con IA que crea un grafo de tu código y comenta estilo, lógica y seguridad.
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Hacktron vs XBOW
XBOW es una plataforma autónoma de seguridad ofensiva que ataca aplicaciones web y API.
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Hacktron vs Horizon3.ai
Horizon3.ai NodeZero es una plataforma de pentesting autónomo para redes internas, externas y en la nube.
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Hacktron vs Pentera
Pentera es una plataforma de validación de seguridad automatizada que ejecuta ataques en la red, las identidades y la nube.