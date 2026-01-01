OpenAI は Hacktron と提携し、自社システムの脆弱性の発見に取り組んでいます。発表を読む
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  • Hacktron vs Aikido

    Aikido は、コード、クラウド、ペンテスト、ランタイム保護を 1 つにまとめたプラットフォームです。
  • Hacktron vs Semgrep

    Semgrep は、コード、依存関係、シークレットを対象とした静的解析プラットフォームです。
  • Hacktron vs CodeRabbit

    CodeRabbit は、すべてのプルリクエストを対象とした AI コードレビューツールで、セキュリティだけでなく品質もカバーします。
  • Hacktron vs Snyk

    Snyk は、コード、依存関係、コンテナ、インフラ、シークレット、API、Web アプリを 1 つのプラットフォームでスキャンします。
  • Hacktron vs Greptile

    Greptile は、コードベースのグラフを構築し、スタイル、ロジック、セキュリティについてコメントする AI コードレビューツールです。
  • Hacktron vs XBOW

    XBOW は、Web アプリケーションと API を攻撃する自律型のオフェンシブセキュリティプラットフォームです。
  • Hacktron vs Horizon3.ai

    Horizon3.ai の NodeZero は、内部、外部、クラウドのネットワークを対象とした自律型ペンテストプラットフォームです。
  • Hacktron vs Pentera

    Pentera は、ネットワーク、ID、クラウドにわたって攻撃を実行する自動セキュリティ検証プラットフォームです。

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