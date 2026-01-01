Hacktron vs XBOW
XBOW attaque depuis internet les applications web et les API que vous approuvez. Hacktron Red couvre toute votre organisation, des services externes et de l’authentification aux fournisseurs SaaS et à la chaîne d’approvisionnement, et teste les nouveaux actifs dès qu’ils apparaissent. Hacktron Whitebox réalise le pentest d’une application à partir de son code source, dès 50 $.
Comparatif
|Hacktron
|XBOW
|Périmètre
|Toute votre organisation : services externes, authentification, fournisseurs SaaS, chaîne d’approvisionnement, fonctionnalités et composants.
|Les applications web et les API exposées sur internet.
|Inventaire
|Part des quelques actifs que vous partagez et continue de trouver ceux que personne n’a listés, dès qu’ils apparaissent.
|Teste les cibles que vous approuvez. Sans inventaire, l’équipe de XBOW trouve vos applications externes pendant la mission.
|Tests
|Chaque technique prouvée par nos chercheurs devient un workflow, que des agents exécutent jour et nuit contre chaque partie de votre environnement concernée.
|Des agents autonomes s’exécutent en parallèle, en continu ou à la demande. En boîte noire par défaut, avec des identifiants, des spécifications d’API ou le code source si vous les ajoutez.
|Découvertes
|Les chemins d’attaque critiques, signalés dès qu’ils sont prouvés, avec la requête, la réponse et les preuves de chaque étape.
|Un exploit fonctionnel pour chaque découverte, avec la requête et la réponse, les étapes de reproduction et le chemin d’attaque enchaîné.
|Correctifs
|Des changements de conception, d’architecture et d’isolation qui stoppent la classe d’attaque, puis une nouvelle exécution de l’attaque pour confirmer que le chemin est fermé.
|Des suggestions de correctifs de code envoyées vers votre outil de ticketing, avec des retests gratuits illimités.
|Supervision
|Des chercheurs supervisent les agents et les actions destructrices sont exclues. Si un test risque d’affecter la disponibilité, nous l’arrêtons et vous contactons.
|Aucun humain ne pilote l’attaque. L’équipe de XBOW gère la mission.
Prix
|Hacktron
|XBOW
|Offre
|Sur mesure, selon le périmètre de votre organisation.
|Sur mesure, à l’usage et selon le périmètre de votre environnement. Vendu en direct ou via les marketplaces AWS, Google Cloud, Oracle et Microsoft.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
|Inclus dans la plateforme.
Questions
Qu’obtenez-vous avec Hacktron ?
Red teste toute votre organisation, des services externes et de l’authentification aux fournisseurs SaaS et à la chaîne d’approvisionnement. Chaque chemin prouvé est accompagné de preuves pour chaque étape et d’un changement de conception recommandé qui le ferme, puis Hacktron relance l’attaque pour le confirmer. Whitebox ajoute des pentests à partir du code source, dès 50 $.
Que comprend un pentest Whitebox ?
Un pentest d’une application à partir de son code source, avec des tests dynamiques optionnels sur votre application déployée. Vous recevez un rapport technique et un rapport de synthèse, des recommandations de remédiation, une lettre d’attestation et un retest gratuit, qui servent de preuve de pentest pour SOC 2, ISO 27001 et les revues de sécurité de vos clients. Il coûte de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
Les tests sont-ils sûrs ?
Oui. Les actions destructrices sont exclues, nos chercheurs supervisent les agents, et nous arrêtons et vous contactons si un test risque d’affecter la disponibilité.
En quoi est-ce différent d’un pentest ?
Un pentest teste un périmètre fixe, une seule fois. Le red teaming tourne en continu, donc les nouveaux actifs et les vulnérabilités nouvellement divulguées sont testés dès qu’ils apparaissent.