Hacktron vs XBOW

Périmètre Toute votre organisation : services externes, authentification, fournisseurs SaaS, chaîne d’approvisionnement, fonctionnalités et composants. Les applications web et les API exposées sur internet.

Inventaire Part des quelques actifs que vous partagez et continue de trouver ceux que personne n’a listés, dès qu’ils apparaissent. Teste les cibles que vous approuvez. Sans inventaire, l’équipe de XBOW trouve vos applications externes pendant la mission.

Tests Chaque technique prouvée par nos chercheurs devient un workflow, que des agents exécutent jour et nuit contre chaque partie de votre environnement concernée. Des agents autonomes s’exécutent en parallèle, en continu ou à la demande. En boîte noire par défaut, avec des identifiants, des spécifications d’API ou le code source si vous les ajoutez.

Découvertes Les chemins d’attaque critiques, signalés dès qu’ils sont prouvés, avec la requête, la réponse et les preuves de chaque étape. Un exploit fonctionnel pour chaque découverte, avec la requête et la réponse, les étapes de reproduction et le chemin d’attaque enchaîné.

Correctifs Des changements de conception, d’architecture et d’isolation qui stoppent la classe d’attaque, puis une nouvelle exécution de l’attaque pour confirmer que le chemin est fermé. Des suggestions de correctifs de code envoyées vers votre outil de ticketing, avec des retests gratuits illimités.