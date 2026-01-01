Hacktron vs Horizon3.ai
NodeZero exécute les pentests que votre équipe configure et planifie, à 15 $ par actif et par test avec Flex. Hacktron Red teste en continu et prend en compte les nouveaux actifs dès qu’ils apparaissent, avec des chercheurs qui supervisent les agents.
Comparatif
|Hacktron
|Horizon3.ai
|Périmètre
|Toute votre organisation : services externes, authentification, fournisseurs SaaS, chaîne d’approvisionnement, fonctionnalités et composants.
|Réseaux internes et externes, AWS et Azure, Kubernetes, mots de passe Active Directory et impact du phishing. Les applications web sont un produit à part, NodeZero WebApp.
|Inventaire
|Part des quelques actifs que vous partagez et continue de trouver ceux que personne n’a listés, dès qu’ils apparaissent.
|Trouve des hôtes en progressant dans le réseau que vous définissez, avec de l’OSINT en option.
|Tests
|Chaque technique prouvée par nos chercheurs devient un workflow, que des agents exécutent jour et nuit contre chaque partie de votre environnement concernée.
|Votre équipe configure et planifie les tests, avec ou sans identifiants. Les tests internes nécessitent un hôte Docker ou une appliance OVA dans votre réseau.
|Découvertes
|Les chemins d’attaque critiques, signalés dès qu’ils sont prouvés, avec la requête, la réponse et les preuves de chaque étape.
|Preuve d’exploitation et d’impact, avec des chemins d’attaque visuels et leurs causes racines.
|Correctifs
|Des changements de conception, d’architecture et d’isolation qui stoppent la classe d’attaque, puis une nouvelle exécution de l’attaque pour confirmer que le chemin est fermé.
|Des conseils de mitigation, des Fix Actions et un retest Verify en un clic.
|Supervision
|Des chercheurs supervisent les agents et les actions destructrices sont exclues. Si un test risque d’affecter la disponibilité, nous l’arrêtons et vous contactons.
|S’exécute automatiquement.
Prix
|Hacktron
|Horizon3.ai
|Offre
|Sur mesure, selon le périmètre de votre organisation.
|Par actif : Flex à 15 $ par actif et par test, ou Core 50 $, Pro 65 $ et Elite 85 $ par actif et par an avec des tests illimités. Un actif est un serveur, un poste de travail, un appareil, une ressource cloud ou un service exposé sur internet.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
|NodeZero WebApp, 10 000 $ par application et par test.
Questions
Qu’obtenez-vous avec Hacktron ?
Des tests qui tournent en continu sans que votre équipe ait à les planifier. Red teste les nouveaux actifs dès qu’ils apparaissent pendant que des chercheurs supervisent les agents. Chaque chemin prouvé est accompagné de preuves pour chaque étape et d’un changement recommandé qui le ferme, confirmé par une nouvelle exécution.
Que comprend un pentest Whitebox ?
Un pentest d’une application à partir de son code source, avec des tests dynamiques optionnels sur votre application déployée. Vous recevez un rapport technique et un rapport de synthèse, des recommandations de remédiation, une lettre d’attestation et un retest gratuit, qui servent de preuve de pentest pour SOC 2, ISO 27001 et les revues de sécurité de vos clients. Il coûte de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
Les tests sont-ils sûrs ?
Oui. Les actions destructrices sont exclues, nos chercheurs supervisent les agents, et nous arrêtons et vous contactons si un test risque d’affecter la disponibilité.
En quoi est-ce différent d’un pentest ?
Un pentest teste un périmètre fixe, une seule fois. Le red teaming tourne en continu, donc les nouveaux actifs et les vulnérabilités nouvellement divulguées sont testés dès qu’ils apparaissent.