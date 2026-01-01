Hacktron vs Horizon3.ai

Périmètre Toute votre organisation : services externes, authentification, fournisseurs SaaS, chaîne d’approvisionnement, fonctionnalités et composants. Réseaux internes et externes, AWS et Azure, Kubernetes, mots de passe Active Directory et impact du phishing. Les applications web sont un produit à part, NodeZero WebApp.

Inventaire Part des quelques actifs que vous partagez et continue de trouver ceux que personne n’a listés, dès qu’ils apparaissent. Trouve des hôtes en progressant dans le réseau que vous définissez, avec de l’OSINT en option.

Tests Chaque technique prouvée par nos chercheurs devient un workflow, que des agents exécutent jour et nuit contre chaque partie de votre environnement concernée. Votre équipe configure et planifie les tests, avec ou sans identifiants. Les tests internes nécessitent un hôte Docker ou une appliance OVA dans votre réseau.

Découvertes Les chemins d’attaque critiques, signalés dès qu’ils sont prouvés, avec la requête, la réponse et les preuves de chaque étape. Preuve d’exploitation et d’impact, avec des chemins d’attaque visuels et leurs causes racines.

Correctifs Des changements de conception, d’architecture et d’isolation qui stoppent la classe d’attaque, puis une nouvelle exécution de l’attaque pour confirmer que le chemin est fermé. Des conseils de mitigation, des Fix Actions et un retest Verify en un clic.