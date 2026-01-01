OpenAI가 Hacktron과 협력해 자사 시스템의 취약점을 찾습니다. 발표 읽기.
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비교
  • Hacktron vs Aikido

    Aikido는 코드, 클라우드, 침투 테스트, 런타임 보호를 하나로 묶은 플랫폼입니다.
  • Hacktron vs Semgrep

    Semgrep은 코드, 의존성, 시크릿을 위한 정적 분석 플랫폼입니다.
  • Hacktron vs CodeRabbit

    CodeRabbit은 모든 풀 리퀘스트를 위한 AI 코드 리뷰어로, 보안뿐 아니라 품질도 다룹니다.
  • Hacktron vs Snyk

    Snyk은 코드, 의존성, 컨테이너, 인프라, 시크릿, API, 웹 앱을 하나의 플랫폼에서 스캔합니다.
  • Hacktron vs Greptile

    Greptile은 코드베이스의 그래프를 만들어 스타일, 로직, 보안에 대해 댓글을 다는 AI 코드 리뷰어입니다.
  • Hacktron vs XBOW

    XBOW는 웹 애플리케이션과 API를 공격하는 자율 공격형 보안 플랫폼입니다.
  • Hacktron vs Horizon3.ai

    Horizon3.ai NodeZero는 내부, 외부, 클라우드 네트워크를 위한 자율 침투 테스트 플랫폼입니다.
  • Hacktron vs Pentera

    Pentera는 네트워크, ID, 클라우드 전반에서 공격을 실행하는 자동화된 보안 검증 플랫폼입니다.

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