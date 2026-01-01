Hacktron vs Aikido
Aikido couvre le code, le cloud et l’exécution. Hacktron fait de la sécurité offensive : un pentest Whitebox coûte environ 500 $ pour 100 000 lignes de code, quand le pentest type d’une application chez Aikido coûte 4 000 $.
Comparatif
|Hacktron
|Aikido
|Périmètre
|Red teste toute votre organisation, Whitebox une application et Review chaque pull request.
|Code, cloud, pentests et protection à l’exécution, dont SAST, dépendances, secrets, conteneurs et DAST.
|Analyse
|Review lit chaque changement avec les graphes d’appels de vos dépôts connectés, et peut donc signaler une vulnérabilité hors des lignes modifiées.
|Des contrôles statiques s’exécutent sur le diff. Deep Review, un agent, récupère du contexte hors des lignes modifiées et examine la sécurité et la qualité.
|Découvertes
|Un commentaire en ligne sur la ligne vulnérable, avec le chemin d’attaque, une preuve de concept et un prompt pour corriger.
|Des commentaires en ligne dans la pull request avec des correctifs suggérés.
|Apprentissage
|Un modèle de menaces construit à partir de votre code, de votre fichier de règles et des documents ajoutés. Les développeurs répondent pour marquer une découverte comme faux positif, risque accepté, valide ou corrigée.
|Garde le contexte des réponses des développeurs dans la mémoire du dépôt et lit les risques acceptés dans des fichiers comme AGENTS.md.
|Correctifs
|Chaque découverte contient un prompt qui ouvre le correctif dans Cursor, Claude ou Codex. Avec Remediation, l’agent de Hacktron teste la découverte, la corrige, ajoute des tests et ouvre une pull request.
|Répondez « Can you fix this? » et Aikido ouvre une pull request, si ses correctifs sont activés.
|Pentests
|Whitebox teste une application à partir de son code source, et sur votre application déployée quand les tests dynamiques sont activés. Avec un retest gratuit et une lettre d’attestation.
|Boîte blanche, grise ou noire. Des agents distincts tentent de réexploiter chaque découverte, et les rapports incluent une lettre d’attestation.
Prix
|Hacktron
|Aikido
|Offre
|Review Pro, à partir de 40 $ par développeur et par mois, avec un essai de 14 jours.
|Basic 350 $, Pro 700 $ ou Advanced 1 050 $ par mois pour 10 utilisateurs, avec 10 % de remise en facturation annuelle.
|Inclus
|50 pull requests par développeur, mutualisées dans votre organisation, avec des analyses illimitées par pull request.
|Revue de sécurité et contrôles qualité des pull requests dès Basic. Deep Review coûte 1 crédit par pull request, avec 100 crédits par mois en Pro et 200 en Advanced.
|Au-delà de la limite
|1 $ par pull request supplémentaire, désactivé par défaut.
|Un crédit vaut 1 $ de solde.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
|De 50 $ à plus de 30 000 $ selon le périmètre, ou environ 4 000 $ pour une application et ses principales API.
Questions
Qu’obtenez-vous avec Hacktron ?
Chaque découverte dans une pull request montre comment un attaquant l’exploiterait, avec le chemin d’attaque, une preuve de concept et un correctif sur la ligne vulnérable. Quand vous avez besoin d’un pentest, Whitebox teste une application à partir de son code source, pour environ 500 $ les 100 000 lignes de code.
Que comprend un pentest Whitebox ?
Un pentest d’une application à partir de son code source, avec des tests dynamiques optionnels sur votre application déployée. Vous recevez un rapport technique et un rapport de synthèse, des recommandations de remédiation, une lettre d’attestation et un retest gratuit, qui servent de preuve de pentest pour SOC 2, ISO 27001 et les revues de sécurité de vos clients. Il coûte de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
Que recherche Review ?
Failles de logique métier, contrôle d’accès défaillant, injections, injections de prompt, bugs de sécurité mémoire, expositions dans l’infrastructure as code, risques de la chaîne d’approvisionnement et secrets divulgués.
Avec quels fournisseurs git Review fonctionne-t-il ?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps et Bitbucket. Les découvertes sont aussi envoyées vers Slack, Jira et Linear.