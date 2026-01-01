Hacktron vs Aikido

Périmètre Red teste toute votre organisation, Whitebox une application et Review chaque pull request. Code, cloud, pentests et protection à l’exécution, dont SAST, dépendances, secrets, conteneurs et DAST.

Analyse Review lit chaque changement avec les graphes d’appels de vos dépôts connectés, et peut donc signaler une vulnérabilité hors des lignes modifiées. Des contrôles statiques s’exécutent sur le diff. Deep Review, un agent, récupère du contexte hors des lignes modifiées et examine la sécurité et la qualité.

Découvertes Un commentaire en ligne sur la ligne vulnérable, avec le chemin d’attaque, une preuve de concept et un prompt pour corriger. Des commentaires en ligne dans la pull request avec des correctifs suggérés.

Apprentissage Un modèle de menaces construit à partir de votre code, de votre fichier de règles et des documents ajoutés. Les développeurs répondent pour marquer une découverte comme faux positif, risque accepté, valide ou corrigée. Garde le contexte des réponses des développeurs dans la mémoire du dépôt et lit les risques acceptés dans des fichiers comme AGENTS.md.

Correctifs Chaque découverte contient un prompt qui ouvre le correctif dans Cursor, Claude ou Codex. Avec Remediation, l’agent de Hacktron teste la découverte, la corrige, ajoute des tests et ouvre une pull request. Répondez « Can you fix this? » et Aikido ouvre une pull request, si ses correctifs sont activés.