Hacktron vs Semgrep
Semgrep vous dit quoi corriger. Hacktron Review montre comment un attaquant l’exploiterait, avec une preuve de concept sur la ligne vulnérable. Hacktron Whitebox réalise aussi un pentest de votre application. Semgrep, non.
Comparatif
|Hacktron
|Semgrep
|Périmètre
|Red teste toute votre organisation, Whitebox une application et Review chaque pull request.
|Semgrep Code pour votre propre code, Supply Chain pour les dépendances et les malwares, et Secrets pour les identifiants.
|Analyse
|Review lit chaque changement avec les graphes d’appels de vos dépôts connectés, et peut donc signaler une vulnérabilité hors des lignes modifiées.
|Une analyse statique déterministe pour les problèmes classiques, et une analyse par IA pour les failles complexes comme la logique métier.
|Découvertes
|Un commentaire en ligne sur la ligne vulnérable, avec le chemin d’attaque, une preuve de concept et un prompt pour corriger.
|Des commentaires dans les pull et merge requests avec des instructions de correction pas à pas.
|Apprentissage
|Un modèle de menaces construit à partir de votre code, de votre fichier de règles et des documents ajoutés. Les développeurs répondent pour marquer une découverte comme faux positif, risque accepté, valide ou corrigée.
|Apprend des décisions de tri. Les mémoires adaptent les conseils de correction par projet et par règle.
|Correctifs
|Chaque découverte contient un prompt qui ouvre le correctif dans Cursor, Claude ou Codex. Avec Remediation, l’agent de Hacktron teste la découverte, la corrige, ajoute des tests et ouvre une pull request.
|Génère des modifications de code pour les découvertes Code et Supply Chain et ouvre une pull ou merge request.
|Pentests
|Whitebox teste une application à partir de son code source, et sur votre application déployée quand les tests dynamiques sont activés. Avec un retest gratuit et une lettre d’attestation.
|Aucun indiqué.
Prix
|Hacktron
|Semgrep
|Offre
|Review Pro, à partir de 40 $ par développeur et par mois, avec un essai de 14 jours.
|Teams, par contributeur et par mois : Code 30 $, Supply Chain 30 $ et Secrets 15 $.
|Inclus
|50 pull requests par développeur, mutualisées dans votre organisation, avec des analyses illimitées par pull request.
|20 crédits IA par développeur et par mois, et jusqu’à 500 dépôts privés.
|Au-delà de la limite
|1 $ par pull request supplémentaire, désactivé par défaut.
|Non indiqué.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
|Aucun indiqué.
Questions
Qu’obtenez-vous avec Hacktron ?
Chaque découverte montre comment un attaquant l’exploiterait dans votre code, avec le chemin d’attaque, une preuve de concept et un correctif sur la ligne vulnérable. Whitebox réalise aussi le pentest de votre application à partir de son code source, dès 50 $.
Que comprend un pentest Whitebox ?
Un pentest d’une application à partir de son code source, avec des tests dynamiques optionnels sur votre application déployée. Vous recevez un rapport technique et un rapport de synthèse, des recommandations de remédiation, une lettre d’attestation et un retest gratuit, qui servent de preuve de pentest pour SOC 2, ISO 27001 et les revues de sécurité de vos clients. Il coûte de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
Que recherche Review ?
Failles de logique métier, contrôle d’accès défaillant, injections, injections de prompt, bugs de sécurité mémoire, expositions dans l’infrastructure as code, risques de la chaîne d’approvisionnement et secrets divulgués.
Avec quels fournisseurs git Review fonctionne-t-il ?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps et Bitbucket. Les découvertes sont aussi envoyées vers Slack, Jira et Linear.