Hacktron vs Semgrep

Périmètre Red teste toute votre organisation, Whitebox une application et Review chaque pull request. Semgrep Code pour votre propre code, Supply Chain pour les dépendances et les malwares, et Secrets pour les identifiants.

Analyse Review lit chaque changement avec les graphes d’appels de vos dépôts connectés, et peut donc signaler une vulnérabilité hors des lignes modifiées. Une analyse statique déterministe pour les problèmes classiques, et une analyse par IA pour les failles complexes comme la logique métier.

Découvertes Un commentaire en ligne sur la ligne vulnérable, avec le chemin d’attaque, une preuve de concept et un prompt pour corriger. Des commentaires dans les pull et merge requests avec des instructions de correction pas à pas.

Apprentissage Un modèle de menaces construit à partir de votre code, de votre fichier de règles et des documents ajoutés. Les développeurs répondent pour marquer une découverte comme faux positif, risque accepté, valide ou corrigée. Apprend des décisions de tri. Les mémoires adaptent les conseils de correction par projet et par règle.

Correctifs Chaque découverte contient un prompt qui ouvre le correctif dans Cursor, Claude ou Codex. Avec Remediation, l’agent de Hacktron teste la découverte, la corrige, ajoute des tests et ouvre une pull request. Génère des modifications de code pour les découvertes Code et Supply Chain et ouvre une pull ou merge request.