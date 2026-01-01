Hacktron vs Pentera

Périmètre Toute votre organisation : services externes, authentification, fournisseurs SaaS, chaîne d’approvisionnement, fonctionnalités et composants. Des modules séparés : Core pour le réseau interne, Surface pour le réseau externe et Cloud pour les identités cloud et l’hybride, plus des tests d’applications web et d’API.

Inventaire Part des quelques actifs que vous partagez et continue de trouver ceux que personne n’a listés, dès qu’ils apparaissent. Surface recherche le shadow IT et les domaines oubliés.

Tests Chaque technique prouvée par nos chercheurs devient un workflow, que des agents exécutent jour et nuit contre chaque partie de votre environnement concernée. Des chaînes d’attaque automatisées qui s’exécutent sans risque en production, en boîte noire ou avec des identifiants supposés compromis.

Découvertes Les chemins d’attaque critiques, signalés dès qu’ils sont prouvés, avec la requête, la réponse et les preuves de chaque étape. Des chemins d’attaque reliés à MITRE ATT&CK, avec chaque action d’attaque et la preuve de l’accès et de l’impact.

Correctifs Des changements de conception, d’architecture et d’isolation qui stoppent la classe d’attaque, puis une nouvelle exécution de l’attaque pour confirmer que le chemin est fermé. Analyse des causes racines et workflows de remédiation dans Pentera Resolve, puis une nouvelle exécution du chemin d’attaque pour vérifier le correctif.