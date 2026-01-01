Hacktron vs Pentera
Pentera automatise des attaques sur le réseau, les identités et le cloud, vendues en modules séparés. Hacktron Red associe des agents IA à des chercheurs qui les supervisent et recommande le changement qui ferme chaque chemin prouvé. Hacktron Whitebox réalise le pentest d’une application à partir de son code source, dès 50 $.
Comparatif
|Hacktron
|Pentera
|Périmètre
|Toute votre organisation : services externes, authentification, fournisseurs SaaS, chaîne d’approvisionnement, fonctionnalités et composants.
|Des modules séparés : Core pour le réseau interne, Surface pour le réseau externe et Cloud pour les identités cloud et l’hybride, plus des tests d’applications web et d’API.
|Inventaire
|Part des quelques actifs que vous partagez et continue de trouver ceux que personne n’a listés, dès qu’ils apparaissent.
|Surface recherche le shadow IT et les domaines oubliés.
|Tests
|Chaque technique prouvée par nos chercheurs devient un workflow, que des agents exécutent jour et nuit contre chaque partie de votre environnement concernée.
|Des chaînes d’attaque automatisées qui s’exécutent sans risque en production, en boîte noire ou avec des identifiants supposés compromis.
|Découvertes
|Les chemins d’attaque critiques, signalés dès qu’ils sont prouvés, avec la requête, la réponse et les preuves de chaque étape.
|Des chemins d’attaque reliés à MITRE ATT&CK, avec chaque action d’attaque et la preuve de l’accès et de l’impact.
|Correctifs
|Des changements de conception, d’architecture et d’isolation qui stoppent la classe d’attaque, puis une nouvelle exécution de l’attaque pour confirmer que le chemin est fermé.
|Analyse des causes racines et workflows de remédiation dans Pentera Resolve, puis une nouvelle exécution du chemin d’attaque pour vérifier le correctif.
|Supervision
|Des chercheurs supervisent les agents et les actions destructrices sont exclues. Si un test risque d’affecter la disponibilité, nous l’arrêtons et vous contactons.
|S’exécute automatiquement.
Prix
|Hacktron
|Pentera
|Offre
|Sur mesure, selon le périmètre de votre organisation.
|Sur mesure, via une démo.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
|SECTOR11, un service optionnel où les experts de Pentera testent pour vous.
Questions
Qu’obtenez-vous avec Hacktron ?
Red teste votre organisation en continu. Des chercheurs prouvent des techniques d’attaque, des agents IA les exécutent jour et nuit et les chercheurs supervisent les agents. Chaque chemin prouvé est accompagné de preuves pour chaque étape et d’un changement de conception recommandé qui le ferme, confirmé par une nouvelle exécution.
Que comprend un pentest Whitebox ?
Un pentest d’une application à partir de son code source, avec des tests dynamiques optionnels sur votre application déployée. Vous recevez un rapport technique et un rapport de synthèse, des recommandations de remédiation, une lettre d’attestation et un retest gratuit, qui servent de preuve de pentest pour SOC 2, ISO 27001 et les revues de sécurité de vos clients. Il coûte de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
Les tests sont-ils sûrs ?
Oui. Les actions destructrices sont exclues, nos chercheurs supervisent les agents, et nous arrêtons et vous contactons si un test risque d’affecter la disponibilité.
En quoi est-ce différent d’un pentest ?
Un pentest teste un périmètre fixe, une seule fois. Le red teaming tourne en continu, donc les nouveaux actifs et les vulnérabilités nouvellement divulguées sont testés dès qu’ils apparaissent.