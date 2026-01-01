Hacktron vs Greptile
Greptile commente le style, la logique et la sécurité. Hacktron Review ne fait que de la sécurité, avec une preuve de concept sur la ligne vulnérable. Hacktron Whitebox réalise aussi un pentest de votre application. Greptile, non.
Comparatif
|Hacktron
|Greptile
|Périmètre
|Red teste toute votre organisation, Whitebox une application et Review chaque pull request.
|Des agents IA qui relisent et testent les pull requests, du style à la logique et à la sécurité.
|Analyse
|Review lit chaque changement avec les graphes d’appels de vos dépôts connectés, et peut donc signaler une vulnérabilité hors des lignes modifiées.
|Construit un graphe de vos fichiers, fonctions et dépendances, et examine l’impact au-delà du diff.
|Découvertes
|Un commentaire en ligne sur la ligne vulnérable, avec le chemin d’attaque, une preuve de concept et un prompt pour corriger.
|Des commentaires de revue dans la pull request, avec un résumé.
|Apprentissage
|Un modèle de menaces construit à partir de votre code, de votre fichier de règles et des documents ajoutés. Les développeurs répondent pour marquer une découverte comme faux positif, risque accepté, valide ou corrigée.
|Apprend des discussions, réponses et réactions de l’équipe, et des commentaires que traitent les commits suivants.
|Correctifs
|Chaque découverte contient un prompt qui ouvre le correctif dans Cursor, Claude ou Codex. Avec Remediation, l’agent de Hacktron teste la découverte, la corrige, ajoute des tests et ouvre une pull request.
|« Fix with your Agent » envoie un problème à un agent de code comme Claude Code, Codex, Cursor ou Devin. Les commentaires se résolvent une fois le correctif poussé.
|Pentests
|Whitebox teste une application à partir de son code source, et sur votre application déployée quand les tests dynamiques sont activés. Avec un retest gratuit et une lettre d’attestation.
|Aucun indiqué.
Prix
|Hacktron
|Greptile
|Offre
|Review Pro, à partir de 40 $ par développeur et par mois, avec un essai de 14 jours.
|Pro, 1 $ par crédit sans frais par siège, avec un essai de 14 jours.
|Inclus
|50 pull requests par développeur, mutualisées dans votre organisation, avec des analyses illimitées par pull request.
|Des crédits prépayés partagés dans toute votre organisation. Une revue Base coûte 1 crédit, Plus 3 et Apex 10.
|Au-delà de la limite
|1 $ par pull request supplémentaire, désactivé par défaut.
|Achetez des crédits supplémentaires selon vos besoins.
|Pentest
|Whitebox, de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
|Aucun indiqué.
Questions
Qu’obtenez-vous avec Hacktron ?
Un relecteur qui ne signale que les problèmes de sécurité qu’un attaquant pourrait exploiter, chacun avec le chemin d’attaque, une preuve de concept et un correctif sur la ligne vulnérable, à partir de 40 $ par développeur. Whitebox réalise aussi le pentest de votre application à partir de son code source, dès 50 $.
Que comprend un pentest Whitebox ?
Un pentest d’une application à partir de son code source, avec des tests dynamiques optionnels sur votre application déployée. Vous recevez un rapport technique et un rapport de synthèse, des recommandations de remédiation, une lettre d’attestation et un retest gratuit, qui servent de preuve de pentest pour SOC 2, ISO 27001 et les revues de sécurité de vos clients. Il coûte de 50 $ à 25 000 $, environ 500 $ pour 100 000 lignes de code.
Que recherche Review ?
Failles de logique métier, contrôle d’accès défaillant, injections, injections de prompt, bugs de sécurité mémoire, expositions dans l’infrastructure as code, risques de la chaîne d’approvisionnement et secrets divulgués.
Avec quels fournisseurs git Review fonctionne-t-il ?
GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab, Azure DevOps et Bitbucket. Les découvertes sont aussi envoyées vers Slack, Jira et Linear.