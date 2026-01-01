Hacktron vs Greptile

Périmètre Red teste toute votre organisation, Whitebox une application et Review chaque pull request. Des agents IA qui relisent et testent les pull requests, du style à la logique et à la sécurité.

Analyse Review lit chaque changement avec les graphes d’appels de vos dépôts connectés, et peut donc signaler une vulnérabilité hors des lignes modifiées. Construit un graphe de vos fichiers, fonctions et dépendances, et examine l’impact au-delà du diff.

Découvertes Un commentaire en ligne sur la ligne vulnérable, avec le chemin d’attaque, une preuve de concept et un prompt pour corriger. Des commentaires de revue dans la pull request, avec un résumé.

Apprentissage Un modèle de menaces construit à partir de votre code, de votre fichier de règles et des documents ajoutés. Les développeurs répondent pour marquer une découverte comme faux positif, risque accepté, valide ou corrigée. Apprend des discussions, réponses et réactions de l’équipe, et des commentaires que traitent les commits suivants.

Correctifs Chaque découverte contient un prompt qui ouvre le correctif dans Cursor, Claude ou Codex. Avec Remediation, l’agent de Hacktron teste la découverte, la corrige, ajoute des tests et ouvre une pull request. « Fix with your Agent » envoie un problème à un agent de code comme Claude Code, Codex, Cursor ou Devin. Les commentaires se résolvent une fois le correctif poussé.