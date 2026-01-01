OpenAI arbeitet mit Hacktron zusammen, um Schwachstellen in seinen Systemen zu finden. Zur Ankündigung.
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Vergleiche
  • Hacktron vs Aikido

    Aikido ist eine Plattform für Code, Cloud, Pentests und Laufzeitschutz.
  • Hacktron vs Semgrep

    Semgrep ist eine Plattform für statische Analyse von Code, Abhängigkeiten und Secrets.
  • Hacktron vs CodeRabbit

    CodeRabbit ist ein KI-Code-Reviewer für jeden Pull Request, der Qualität und Sicherheit abdeckt.
  • Hacktron vs Snyk

    Snyk scannt Code, Abhängigkeiten, Container, Infrastruktur, Secrets, APIs und Web-Apps auf einer Plattform.
  • Hacktron vs Greptile

    Greptile ist ein KI-Code-Reviewer, der einen Graphen Ihrer Codebasis erstellt und Stil, Logik und Sicherheit kommentiert.
  • Hacktron vs XBOW

    XBOW ist eine autonome Plattform für offensive Sicherheit, die Webanwendungen und APIs angreift.
  • Hacktron vs Horizon3.ai

    Horizon3.ai NodeZero ist eine autonome Pentest-Plattform für interne, externe und Cloud-Netzwerke.
  • Hacktron vs Pentera

    Pentera ist eine automatisierte Plattform zur Sicherheitsvalidierung, die Angriffe auf Netzwerk, Identitäten und Cloud ausführt.

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