OpenAI se asocia con Hacktron para encontrar vulnerabilidades en sus sistemas.
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Tu adversario más persistente debería trabajar para ti.
Hacktron
Red es red teaming continuo para toda tu organización. Nuestros investigadores y agentes de IA la atacan a todas horas, a medida que tus sistemas cambian.
Obtienes pruebas de cada paso que daría un atacante para vulnerarte y, después, ayuda para cerrar el camino.
Reserva una llamada ahora. Superficie de ataque
Hacktron mapea el entorno de software al que puede llegar un atacante. Empieza por los pocos activos que compartes y sigue encontrando los que nadie listó, a medida que aparecen.
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Técnicas
Cada técnica que demuestran nuestros investigadores se convierte en un flujo de trabajo, y los agentes lo ejecutan a todas horas contra cada parte de tu entorno a la que se aplica. Las técnicas y los activos nuevos se prueban en cuanto aparecen.
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Búsqueda de rutas
Hacktron rastrea las exposiciones, relaciones y fronteras de confianza entre las partes de tu empresa que podría usar un atacante. Cada conexión se convierte en una pregunta: ¿es este el camino hacia una brecha?
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Informes
Las rutas críticas se notifican en cuanto se demuestran. Cada paso de la cadena incluye la petición, la respuesta y la evidencia que lo prueba.
Notificado
Notificado
Notificado
Notificado
Notificado
Notificado
Notificado
Notificado
Notificado
Notificado
Recomendaciones
Para cada ruta demostrada, Hacktron recomienda cambios de diseño, arquitectura y aislamiento que detienen toda esa clase de ataque, no solo el bug concreto. Después repite el ataque para confirmar que la ruta está cerrada.
Ruta probada
Nuevo aislamiento
Repetición
Misma clase de ataque
Ruta probada
Nuevo aislamiento
Repetición
Misma clase de ataque
Ruta probada
Nuevo aislamiento
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Misma clase de ataque
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Nuevo aislamiento
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Misma clase de ataque
Supervisión
Las acciones destructivas están prohibidas y nuestros investigadores supervisan a los agentes. Si una prueba pudiera afectar a la disponibilidad, nos detenemos y te contactamos por el canal acordado.
Agentes
Investigadores
Detenido
Agentes
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Detenido
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Detenido
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Detenido
Agentes
Investigadores
Detenido
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Detenido
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Lo rompemos antes que ellos. Dinos qué quieres que probemos y te contactaremos.
Gracias, hemos recibido tu solicitud y te contactaremos pronto.
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