OpenAI se asocia con Hacktron para encontrar vulnerabilidades en sus sistemas. Lee el anuncio.
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Hacktron Red

Tu adversario más persistente debería trabajar para ti.

Hacktron Red es red teaming continuo para toda tu organización. Nuestros investigadores y agentes de IA la atacan a todas horas, a medida que tus sistemas cambian.

Obtienes pruebas de cada paso que daría un atacante para vulnerarte y, después, ayuda para cerrar el camino.

Reserva una llamada ahora.

Superficie de ataque

Hacktron mapea el entorno de software al que puede llegar un atacante. Empieza por los pocos activos que compartes y sigue encontrando los que nadie listó, a medida que aparecen.

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Técnicas

Cada técnica que demuestran nuestros investigadores se convierte en un flujo de trabajo, y los agentes lo ejecutan a todas horas contra cada parte de tu entorno a la que se aplica. Las técnicas y los activos nuevos se prueban en cuanto aparecen.

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Búsqueda de rutas

Hacktron rastrea las exposiciones, relaciones y fronteras de confianza entre las partes de tu empresa que podría usar un atacante. Cada conexión se convierte en una pregunta: ¿es este el camino hacia una brecha?

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Informes

Las rutas críticas se notifican en cuanto se demuestran. Cada paso de la cadena incluye la petición, la respuesta y la evidencia que lo prueba.

 Notificado Notificado Notificado Notificado Notificado Notificado Notificado Notificado Notificado Notificado

Recomendaciones

Para cada ruta demostrada, Hacktron recomienda cambios de diseño, arquitectura y aislamiento que detienen toda esa clase de ataque, no solo el bug concreto. Después repite el ataque para confirmar que la ruta está cerrada.

 Ruta probada Nuevo aislamiento Repetición Misma clase de ataque Ruta probada Nuevo aislamiento Repetición Misma clase de ataque Ruta probada Nuevo aislamiento Repetición Misma clase de ataque Ruta probada Nuevo aislamiento Repetición Misma clase de ataque Ruta probada Nuevo aislamiento Repetición Misma clase de ataque Ruta probada Nuevo aislamiento Repetición Misma clase de ataque Ruta probada Nuevo aislamiento Repetición Misma clase de ataque Ruta probada Nuevo aislamiento Repetición Misma clase de ataque Ruta probada Nuevo aislamiento Repetición Misma clase de ataque Ruta probada Nuevo aislamiento Repetición Misma clase de ataque

Supervisión

Las acciones destructivas están prohibidas y nuestros investigadores supervisan a los agentes. Si una prueba pudiera afectar a la disponibilidad, nos detenemos y te contactamos por el canal acordado.

 Agentes Investigadores Detenido Agentes Investigadores Detenido Agentes Investigadores Detenido Agentes Investigadores Detenido Agentes Investigadores Detenido Agentes Investigadores Detenido Agentes Investigadores Detenido Agentes Investigadores Detenido Agentes Investigadores Detenido Agentes Investigadores Detenido

Hacktron Red

Lo rompemos antes que ellos. Dinos qué quieres que probemos y te contactaremos.

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