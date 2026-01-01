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Código abierto

Review es gratis para proyectos de código abierto que cumplan los requisitos. Revisa cada pull request de tus mantenedores en busca de vulnerabilidades explotables, con el mismo análisis que reciben los equipos comerciales. Solicítalo como propietario o administrador del repositorio con permiso para instalar GitHub Apps. Damos prioridad a los proyectos con mantenimiento activo y un uso relevante en otros proyectos. Lee el anuncio para más detalles.

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Escribe a hello@hacktron.ai con tu nombre y tu repositorio de GitHub, y te responderemos en cuanto lo hayamos revisado.

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