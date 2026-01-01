OpenAI se asocia con Hacktron para encontrar vulnerabilidades en sus sistemas. Lee el anuncio.
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Hacktron Review

Detecta vulnerabilidades explotables antes de hacer merge.

Tu equipo y tus agentes de programación publican más código del que nadie puede revisar a mano. Hacktron Review revisa cada pull request en busca de lo que un atacante podría explotar de verdad.

Tus ingenieros dedican su tiempo a corregir problemas reales, no a clasificar ruido. Para cualquier hallazgo, Hacktron puede escribir una corrección y probarla, lista para que tu equipo haga merge.

Empieza una prueba de 14 días o reserva una demo.

Pull requests

Nada explotable se fusiona sin que lo notes. Review revisa cada pull request al abrirse y con cada nuevo commit, y los hallazgos graves hacen fallar el check hasta que se corrigen o tu equipo los clasifica.

 Corregido Riesgo aceptado Falso positivo Check falla Check pasa Abierto Fusionado Corregido Riesgo aceptado Falso positivo Check falla Check pasa Abierto Fusionado Corregido Riesgo aceptado Falso positivo Check falla Check pasa Abierto Fusionado Corregido Riesgo aceptado Falso positivo Check falla Check pasa Abierto Fusionado Corregido Riesgo aceptado Falso positivo Check falla Check pasa Abierto Fusionado Corregido Riesgo aceptado Falso positivo Check falla Check pasa Abierto Fusionado Corregido Riesgo aceptado Falso positivo Check falla Check pasa Abierto Fusionado Corregido Riesgo aceptado Falso positivo Check falla Check pasa Abierto Fusionado Corregido Riesgo aceptado Falso positivo Check falla Check pasa Abierto Fusionado Corregido Riesgo aceptado Falso positivo Check falla Check pasa Abierto Fusionado

Grafos de llamadas

Un revisor ve un diff, no el grafo de llamadas. Review construye grafos de llamadas de los repositorios que conectas, así que puede seguir un cambio a través del código que lo rodea e informar de una vulnerabilidad fuera de las líneas modificadas.

 El diff Vulnerabilidad El diff Vulnerabilidad El diff Vulnerabilidad El diff Vulnerabilidad El diff Vulnerabilidad El diff Vulnerabilidad El diff Vulnerabilidad El diff Vulnerabilidad El diff Vulnerabilidad El diff Vulnerabilidad

Notificaciones

Review se ejecuta en segundo plano en cada pull request. Cuando no encuentra nada, el check pasa y nadie tiene que pararse a leer un comentario. Solo sabrás de él cuando haya un hallazgo.

 #4218 Sin hallazgos #4221 #4222 #4227 #4229 #4233 1 hallazgo #4234 #4237 #4218 Sin hallazgos #4221 #4222 #4227 #4229 1 hallazgo #4233 #4218 Sin hallazgos #4221 #4222 #4227 #4229 1 hallazgo #4233 #4218 Sin hallazgos #4221 #4222 #4227 #4229 1 hallazgo #4233 #4234 #4218 Sin hallazgos #4221 #4222 #4227 #4229 #4233 1 hallazgo #4234 #4237 #4218 Sin hallazgos #4221 #4222 #4227 #4229 #4233 #4234 1 hallazgo #4237 #4243 #4218 Sin hallazgos #4221 #4222 #4227 #4229 #4233 #4234 #4237 1 hallazgo #4243 #4245 #4218 Sin hallazgos #4221 #4222 #4227 #4229 #4233 #4234 #4237 1 hallazgo #4243 #4245 #4246 #4218 Sin hallazgos #4221 #4222 #4227 #4229 #4233 #4234 #4237 #4243 1 hallazgo #4245 #4246 #4250 #4218 Sin hallazgos #4221 #4222 #4227 #4229 #4233 #4234 #4237 #4243 #4245 1 hallazgo #4246 #4250 #4253

Correcciones

Pide una corrección y Hacktron la escribe, la prueba y abre un pull request. Automations puede hacerlo con cada nuevo hallazgo.

Más información sobre Automations .

 Hallazgo Verificar Sin corrección Falso positivo Corregir Probar Fallido Éxito Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido

Modelo de amenazas

Review pone por escrito qué protege tu aplicación, quién puede llegar a ella y qué se interpone en el camino. Ese documento se llama modelo de amenazas. Puedes leerlo y editarlo, y mejora a medida que tu equipo responde a los hallazgos.

 Vulnerabilidad Tus datos Acceso Permisos Un atacante Vulnerabilidad Tus datos Acceso Permisos Un atacante Vulnerabilidad Tus datos Acceso Permisos Un atacante Vulnerabilidad Tus datos Acceso Permisos Un atacante Vulnerabilidad Tus datos Acceso Permisos Un atacante Vulnerabilidad Tus datos Acceso Permisos Un atacante Vulnerabilidad Tus datos Acceso Permisos Un atacante Vulnerabilidad Tus datos Acceso Permisos Un atacante Vulnerabilidad Tus datos Acceso Permisos Un atacante Vulnerabilidad Tus datos Acceso Permisos Un atacante

Configuración

Conecta tu proveedor de Git y elige tus repositorios y ramas. A partir de entonces, Review se ejecuta en sus pull requests.

 GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket El pull request Slack Jira y Linear Tu asistente de IA La API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket El pull request Slack Jira y Linear Tu asistente de IA La API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket El pull request Slack Jira y Linear Tu asistente de IA La API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket El pull request Slack Jira y Linear Tu asistente de IA La API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket El pull request Slack Jira y Linear Tu asistente de IA La API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket El pull request Slack Jira y Linear Tu asistente de IA La API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket El pull request Slack Jira y Linear Tu asistente de IA La API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket El pull request Slack Jira y Linear Tu asistente de IA La API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket El pull request Slack Jira y Linear Tu asistente de IA La API GitHub GitHub Enterprise Server GitLab Azure DevOps Bitbucket El pull request Slack Jira y Linear Tu asistente de IA La API

Precio

Desde 40 $ por desarrollador al mes, con 50 PR (escaneos ilimitados por PR) por desarrollador compartidos en toda tu organización, y 1 $ por cada PR adicional si activas el excedente. Gratis para código abierto .

 50 por desarrollador Con excedente, 1 $ c/u Sin excedente, se detienen 50 por desarrollador Con excedente, 1 $ c/u Sin excedente, se detienen 50 por desarrollador Con excedente, 1 $ c/u Sin excedente, se detienen 50 por desarrollador Con excedente, 1 $ c/u Sin excedente, se detienen 50 por desarrollador Con excedente, 1 $ c/u Sin excedente, se detienen 50 por desarrollador Con excedente, 1 $ c/u Sin excedente, se detienen 50 por desarrollador Con excedente, 1 $ c/u Sin excedente, se detienen 50 por desarrollador Con excedente, 1 $ c/u Sin excedente, se detienen 50 por desarrollador Con excedente, 1 $ c/u Sin excedente, se detienen 50 por desarrollador Con excedente, 1 $ c/u Sin excedente, se detienen

Preguntas

¿Es un escáner SAST?

No. Review razona sobre la explotabilidad con el contexto del repositorio y grafos de llamadas, no solo con patrones de sintaxis, así que encuentra fallos de lógica de negocio que la búsqueda de patrones pasa por alto.

¿Qué busca?

Fallos de lógica de negocio, control de acceso roto, inyección, inyección de prompts, errores de seguridad de memoria, exposiciones en infraestructura como código, riesgos de la cadena de suministro y secretos filtrados.

¿Qué cambios se revisan?

Las pull y merge requests de los repositorios y ramas que habilites, según tus filtros y tus puestos de desarrollador. Cada revisión cubre hasta 500 archivos modificados, y los cambios más grandes se omiten.

¿Cambia mi código?

No por sí solo. Cada hallazgo incluye un prompt que abre la corrección en Cursor, Claude o Codex. Pide una corrección y un agente de Hacktron la escribe en su propia rama y abre un pull request para que tu equipo lo revise. Esas ejecuciones consumen créditos de automatización.

¿Los bots cuentan como puestos?

Sí. Un bot que abre un pull request revisado ocupa un puesto como cualquier desarrollador. Fíltralo por autor si no quieres que se revise.

Contacto

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