Nada explotable se fusiona sin que lo notes. Review revisa cada pull request al abrirse y con cada nuevo commit, y los hallazgos graves hacen fallar el check hasta que se corrigen o tu equipo los clasifica.
Grafos de llamadas
Un revisor ve un diff, no el grafo de llamadas. Review construye grafos de llamadas de los repositorios que conectas, así que puede seguir un cambio a través del código que lo rodea e informar de una vulnerabilidad fuera de las líneas modificadas.
Notificaciones
Review se ejecuta en segundo plano en cada pull request. Cuando no encuentra nada, el check pasa y nadie tiene que pararse a leer un comentario. Solo sabrás de él cuando haya un hallazgo.
Correcciones
Pide una corrección y Hacktron la escribe, la prueba y abre un pull request. Automations puede hacerlo con cada nuevo hallazgo.
Review pone por escrito qué protege tu aplicación, quién puede llegar a ella y qué se interpone en el camino. Ese documento se llama modelo de amenazas. Puedes leerlo y editarlo, y mejora a medida que tu equipo responde a los hallazgos.
Configuración
Conecta tu proveedor de Git y elige tus repositorios y ramas. A partir de entonces, Review se ejecuta en sus pull requests.
Precio
Desde 40 $ por desarrollador al mes, con 50 PR (escaneos ilimitados por PR) por desarrollador compartidos en toda tu organización, y 1 $ por cada PR adicional si activas el excedente. Gratis para código abierto .
Preguntas
¿Es un escáner SAST?
No. Review razona sobre la explotabilidad con el contexto del repositorio y grafos de llamadas, no solo con patrones de sintaxis, así que encuentra fallos de lógica de negocio que la búsqueda de patrones pasa por alto.
¿Qué busca?
Fallos de lógica de negocio, control de acceso roto, inyección, inyección de prompts, errores de seguridad de memoria, exposiciones en infraestructura como código, riesgos de la cadena de suministro y secretos filtrados.
¿Qué cambios se revisan?
Las pull y merge requests de los repositorios y ramas que habilites, según tus filtros y tus puestos de desarrollador. Cada revisión cubre hasta 500 archivos modificados, y los cambios más grandes se omiten.
¿Cambia mi código?
No por sí solo. Cada hallazgo incluye un prompt que abre la corrección en Cursor, Claude o Codex. Pide una corrección y un agente de Hacktron la escribe en su propia rama y abre un pull request para que tu equipo lo revise. Esas ejecuciones consumen créditos de automatización.
¿Los bots cuentan como puestos?
Sí. Un bot que abre un pull request revisado ocupa un puesto como cualquier desarrollador. Fíltralo por autor si no quieres que se revise.