Hacktron Review

Detecta vulnerabilidades explotables antes de hacer merge.

Tu equipo y tus agentes de programación publican más código del que nadie puede revisar a mano. Hacktron Review revisa cada pull request en busca de lo que un atacante podría explotar de verdad.

Tus ingenieros dedican su tiempo a corregir problemas reales, no a clasificar ruido. Para cualquier hallazgo, Hacktron puede escribir una corrección y probarla, lista para que tu equipo haga merge.

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