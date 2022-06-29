Mohan Pedhapati es cofundador y CTO de Hacktron. Ha encontrado ejecución remota de código en Discord, VS Code y Element, y su investigación ElectroVolt, presentada en Black Hat USA y DEF CON en 2022, comprometió 20 apps de Electron muy usadas, entre ellas Microsoft Teams. En Hacktron, su equipo ganó 170 000 $ del más de 1 millón de dólares que Vercel pagó por evasiones de su firewall frente a React2Shell, y él encontró vulnerabilidades críticas en los navegadores ChatGPT Atlas de OpenAI y Comet de Perplexity. Antes, Mohan fue auditor de seguridad sénior en Cure53 y fundó Electrovolt, una consultora de seguridad que llegó a facturar 1,5 millones de euros.