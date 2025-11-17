Fabian Faessler es responsable de ingeniería de agentes en Hacktron. Es LiveOverflow, cuyo canal de YouTube enseña hacking a más de un millón de suscriptores, y cofundó Hextree con Thomas Roth. Google patrocina los cursos de hacking de Android de Hextree, que ambos crearon con el equipo del Mobile Vulnerability Reward Program de Google. Antes, Fabian fue pentester sénior en Cure53, donde sus auditorías de 2013 a 2023 incluyeron 1Password, Mullvad, SecureDrop y el monedero Mist de Ethereum. Tiene un máster en informática por la TU Berlin.