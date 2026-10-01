OpenAI se asocia con Hacktron para encontrar vulnerabilidades en sus sistemas.
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Pentests de caja blanca completos. A velocidad de máquina.
Hacktron
Whitebox le da a tu pentest lo que le falta a una prueba de caja negra: tu código fuente. Con él, Hacktron encuentra los fallos de lógica de negocio y de flujo de datos que un evaluador externo no puede ver, y demuestra cada uno.
Ves el precio antes de empezar y terminas con un informe listo para SOC 2 o ISO 27001.
Reserva una demo o inicia un pentest. Alcance
Una aplicación, desde su código fuente hasta su versión desplegada.
Código
Repositorio conectado, URL pública o archivo.
Revisión
Una rama, tag o commit.
Alcance
Todo el repositorio o las carpetas que elijas.
Pruebas dinámicas
Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.
Contexto
Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.
Estimación
Pentest inicia
Código
Repositorio conectado, URL pública o archivo.
Revisión
Una rama, tag o commit.
Alcance
Todo el repositorio o las carpetas que elijas.
Pruebas dinámicas
Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.
Contexto
Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.
Estimación
Pentest inicia
Código
Repositorio conectado, URL pública o archivo.
Revisión
Una rama, tag o commit.
Alcance
Todo el repositorio o las carpetas que elijas.
Pruebas dinámicas
Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.
Contexto
Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.
Estimación
Pentest inicia
Código
Repositorio conectado, URL pública o archivo.
Revisión
Una rama, tag o commit.
Alcance
Todo el repositorio o las carpetas que elijas.
Pruebas dinámicas
Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.
Contexto
Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.
Estimación
Pentest inicia
Código
Repositorio conectado, URL pública o archivo.
Revisión
Una rama, tag o commit.
Alcance
Todo el repositorio o las carpetas que elijas.
Pruebas dinámicas
Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.
Contexto
Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.
Estimación
Pentest inicia
Código
Repositorio conectado, URL pública o archivo.
Revisión
Una rama, tag o commit.
Alcance
Todo el repositorio o las carpetas que elijas.
Pruebas dinámicas
Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.
Contexto
Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.
Estimación
Pentest inicia
Código
Repositorio conectado, URL pública o archivo.
Revisión
Una rama, tag o commit.
Alcance
Todo el repositorio o las carpetas que elijas.
Pruebas dinámicas
Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.
Contexto
Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.
Estimación
Pentest inicia
Código
Repositorio conectado, URL pública o archivo.
Revisión
Una rama, tag o commit.
Alcance
Todo el repositorio o las carpetas que elijas.
Pruebas dinámicas
Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.
Contexto
Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.
Estimación
Pentest inicia
Código
Repositorio conectado, URL pública o archivo.
Revisión
Una rama, tag o commit.
Alcance
Todo el repositorio o las carpetas que elijas.
Pruebas dinámicas
Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.
Contexto
Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.
Estimación
Pentest inicia
Código
Repositorio conectado, URL pública o archivo.
Revisión
Una rama, tag o commit.
Alcance
Todo el repositorio o las carpetas que elijas.
Pruebas dinámicas
Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.
Contexto
Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.
Estimación
Pentest inicia
Pruebas
Los agentes leen la aplicación y rastrean la entrada no confiable desde donde entra hasta donde se usa. Cada posible hallazgo se prueba en un sandbox aislado, o contra tu aplicación desplegada si las pruebas dinámicas están activadas, y luego se confirma o se descarta con el motivo. Investigadores de seguridad validan los hallazgos y entregan incidencias reproducibles con indicaciones para corregirlas.
Creando entorno
Construyendo grafo de llamadas
Mapeando superficie de ataque
Rastreando flujo de datos
Pruebas dinámicas
26:46
Creando entorno
Construyendo grafo de llamadas
Mapeando superficie de ataque
Rastreando flujo de datos
Pruebas dinámicas
26:46
Creando entorno
Construyendo grafo de llamadas
Mapeando superficie de ataque
Rastreando flujo de datos
Pruebas dinámicas
26:46
Creando entorno
Construyendo grafo de llamadas
Mapeando superficie de ataque
Rastreando flujo de datos
Pruebas dinámicas
26:46
Creando entorno
Construyendo grafo de llamadas
Mapeando superficie de ataque
Rastreando flujo de datos
Pruebas dinámicas
26:46
Creando entorno
Construyendo grafo de llamadas
Mapeando superficie de ataque
Rastreando flujo de datos
Pruebas dinámicas
26:46
Creando entorno
Construyendo grafo de llamadas
Mapeando superficie de ataque
Rastreando flujo de datos
Pruebas dinámicas
26:46
Creando entorno
Construyendo grafo de llamadas
Mapeando superficie de ataque
Rastreando flujo de datos
Pruebas dinámicas
26:46
Creando entorno
Construyendo grafo de llamadas
Mapeando superficie de ataque
Rastreando flujo de datos
Pruebas dinámicas
26:46
Creando entorno
Construyendo grafo de llamadas
Mapeando superficie de ataque
Rastreando flujo de datos
Pruebas dinámicas
26:46
Correcciones
Elige Remediate en un hallazgo y un agente de Hacktron escribe una corrección, la prueba y abre un pull request.
Más información sobre Automations .
Hallazgo
Verificar
Sin corrección
Falso positivo
Corregir
Probar
Fallido
Éxito
Hallazgo
Verificar
Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
Verificar
Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
Verificar
Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
Verificar
Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
Verificar
Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
Verificar
Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
Verificar
Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
Verificar
Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Hallazgo
Verificar
Corregir
Probar
Éxito
Sin corrección
Falso positivo
Fallido
Informes
Cada hallazgo confirmado incluye dónde está, cómo se demostró y cómo corregirlo. El informe completo es para tus ingenieros y el informe ejecutivo para la dirección y los auditores. Ambos se vuelven a emitir tras el retest gratuito, y una carta de atestación confirma el pentest.
El
informe completo de ejemplo procede de un pentest de una aplicación de gastos de demostración. Informe completo Informe ejecutivo Carta de atestación Precio Preguntas ¿Es una prueba de caja negra?
No.
Whitebox lee el código fuente, así que sigue los detalles de implementación, los flujos de datos y la lógica de negocio. Para código sensible, sube un archivo comprimido o ejecútalo dentro de tu propia red con el plan Enterprise. ¿Las pruebas dinámicas son seguras?
Apúntalas a un entorno de staging con cuentas de prueba. Antes de que empiece el pentest, Hacktron sigue tus pasos de inicio de sesión mientras miras, y cada acción queda registrada.
¿Podemos iniciarlo desde nuestras propias herramientas?
Sí. Inicia un pentest desde Slack, por MCP o mediante la API. Un administrador de la organización aprueba el inicio.
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