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Hacktron Whitebox

Pentests de caja blanca completos. A velocidad de máquina.

Hacktron Whitebox le da a tu pentest lo que le falta a una prueba de caja negra: tu código fuente. Con él, Hacktron encuentra los fallos de lógica de negocio y de flujo de datos que un evaluador externo no puede ver, y demuestra cada uno.

Ves el precio antes de empezar y terminas con un informe listo para SOC 2 o ISO 27001.

Reserva una demo o inicia un pentest.

Alcance

Una aplicación, desde su código fuente hasta su versión desplegada.

 Código

Repositorio conectado, URL pública o archivo.

 Revisión Una rama, tag o commit. Alcance

Todo el repositorio o las carpetas que elijas.

 Pruebas dinámicas

Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.

 Contexto

Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.

 Estimación Pentest inicia Código

Repositorio conectado, URL pública o archivo.

 Revisión Una rama, tag o commit. Alcance

Todo el repositorio o las carpetas que elijas.

 Pruebas dinámicas

Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.

 Contexto

Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.

 Estimación Pentest inicia Código

Repositorio conectado, URL pública o archivo.

 Revisión Una rama, tag o commit. Alcance

Todo el repositorio o las carpetas que elijas.

 Pruebas dinámicas

Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.

 Contexto

Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.

 Estimación Pentest inicia Código

Repositorio conectado, URL pública o archivo.

 Revisión Una rama, tag o commit. Alcance

Todo el repositorio o las carpetas que elijas.

 Pruebas dinámicas

Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.

 Contexto

Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.

 Estimación Pentest inicia Código

Repositorio conectado, URL pública o archivo.

 Revisión Una rama, tag o commit. Alcance

Todo el repositorio o las carpetas que elijas.

 Pruebas dinámicas

Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.

 Contexto

Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.

 Estimación Pentest inicia Código

Repositorio conectado, URL pública o archivo.

 Revisión Una rama, tag o commit. Alcance

Todo el repositorio o las carpetas que elijas.

 Pruebas dinámicas

Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.

 Contexto

Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.

 Estimación Pentest inicia Código

Repositorio conectado, URL pública o archivo.

 Revisión Una rama, tag o commit. Alcance

Todo el repositorio o las carpetas que elijas.

 Pruebas dinámicas

Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba.

 Contexto

Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas.

 Estimación Pentest inicia Código Repositorio conectado, URL pública o archivo. Revisión Una rama, tag o commit. Alcance Todo el repositorio o las carpetas que elijas. Pruebas dinámicas Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba. Contexto Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas. Estimación Pentest inicia Código Repositorio conectado, URL pública o archivo. Revisión Una rama, tag o commit. Alcance Todo el repositorio o las carpetas que elijas. Pruebas dinámicas Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba. Contexto Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas. Estimación Pentest inicia Código Repositorio conectado, URL pública o archivo. Revisión Una rama, tag o commit. Alcance Todo el repositorio o las carpetas que elijas. Pruebas dinámicas Opcional. URL de tu app y pasos de login de prueba. Contexto Opcional. Notas de diseño o un modelo de amenazas. Estimación Pentest inicia

Pruebas

Los agentes leen la aplicación y rastrean la entrada no confiable desde donde entra hasta donde se usa. Cada posible hallazgo se prueba en un sandbox aislado, o contra tu aplicación desplegada si las pruebas dinámicas están activadas, y luego se confirma o se descarta con el motivo. Investigadores de seguridad validan los hallazgos y entregan incidencias reproducibles con indicaciones para corregirlas.

 Creando entorno Construyendo grafo de llamadas Mapeando superficie de ataque Rastreando flujo de datos Pruebas dinámicas 26:46 Creando entorno Construyendo grafo de llamadas Mapeando superficie de ataque Rastreando flujo de datos Pruebas dinámicas 26:46 Creando entorno Construyendo grafo de llamadas Mapeando superficie de ataque Rastreando flujo de datos Pruebas dinámicas 26:46 Creando entorno Construyendo grafo de llamadas Mapeando superficie de ataque Rastreando flujo de datos Pruebas dinámicas 26:46 Creando entorno Construyendo grafo de llamadas Mapeando superficie de ataque Rastreando flujo de datos Pruebas dinámicas 26:46 Creando entorno Construyendo grafo de llamadas Mapeando superficie de ataque Rastreando flujo de datos Pruebas dinámicas 26:46 Creando entorno Construyendo grafo de llamadas Mapeando superficie de ataque Rastreando flujo de datos Pruebas dinámicas 26:46 Creando entorno Construyendo grafo de llamadas Mapeando superficie de ataque Rastreando flujo de datos Pruebas dinámicas 26:46 Creando entorno Construyendo grafo de llamadas Mapeando superficie de ataque Rastreando flujo de datos Pruebas dinámicas 26:46 Creando entorno Construyendo grafo de llamadas Mapeando superficie de ataque Rastreando flujo de datos Pruebas dinámicas 26:46

Correcciones

Elige Remediate en un hallazgo y un agente de Hacktron escribe una corrección, la prueba y abre un pull request.

Más información sobre Automations .

 Hallazgo Verificar Sin corrección Falso positivo Corregir Probar Fallido Éxito Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido Hallazgo Verificar Corregir Probar Éxito Sin corrección Falso positivo Fallido

Informes

Cada hallazgo confirmado incluye dónde está, cómo se demostró y cómo corregirlo. El informe completo es para tus ingenieros y el informe ejecutivo para la dirección y los auditores. Ambos se vuelven a emitir tras el retest gratuito, y una carta de atestación confirma el pentest.

El informe completo de ejemplo procede de un pentest de una aplicación de gastos de demostración.
Página 7 del informe completo de ejemplo: hallazgo HCK-001, los tokens predecibles de restablecimiento de contraseña permiten tomar el control de cuentasPágina 7 del informe completo de ejemplo: hallazgo HCK-001, los tokens predecibles de restablecimiento de contraseña permiten tomar el control de cuentas
Informe completo
Página 6 del informe ejecutivo de ejemplo: resumen de hallazgos y hallazgos clavePágina 6 del informe ejecutivo de ejemplo: resumen de hallazgos y hallazgos clave
Informe ejecutivo
Carta de atestación de ejemplo que confirma un pentest con retestCarta de atestación de ejemplo que confirma un pentest con retest
Carta de atestación

Precio

El precio depende del tamaño del código.

Preguntas

¿Es una prueba de caja negra?

No. Whitebox lee el código fuente, así que sigue los detalles de implementación, los flujos de datos y la lógica de negocio. Para código sensible, sube un archivo comprimido o ejecútalo dentro de tu propia red con el plan Enterprise.

¿Las pruebas dinámicas son seguras?

Apúntalas a un entorno de staging con cuentas de prueba. Antes de que empiece el pentest, Hacktron sigue tus pasos de inicio de sesión mientras miras, y cada acción queda registrada.

¿Podemos iniciarlo desde nuestras propias herramientas?

Sí. Inicia un pentest desde Slack, por MCP o mediante la API. Un administrador de la organización aprueba el inicio.

Contacto

Reserva una demo o inicia un pentest.
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