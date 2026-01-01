Centro de confianza

Desconocido: Planes de continuidad y recuperación ante desastres establecidos La empresa cuenta con planes de continuidad del negocio y recuperación ante desastres que incluyen planes de comunicación para mantener la continuidad de la seguridad de la información si el personal clave no está disponible.

Desconocido: Planes de continuidad y recuperación ante desastres probados La empresa cuenta con un plan documentado de continuidad del negocio y recuperación ante desastres (BC/DR) y lo prueba al menos una vez al año.

Desconocido: Seguro de ciberseguridad vigente La empresa mantiene un seguro de ciberseguridad para mitigar el impacto financiero de las interrupciones del negocio.

Desconocido: Sistema de gestión de configuración establecido La empresa cuenta con un procedimiento de gestión de configuración que garantiza que las configuraciones de los sistemas se despliegan de forma coherente en todo el entorno.

Desconocido: Ciclo de vida de desarrollo establecido La empresa cuenta con una metodología formal de ciclo de vida de desarrollo de sistemas (SDLC) que rige el desarrollo, la adquisición, la implementación, los cambios (incluidos los de emergencia) y el mantenimiento de los sistemas de información y los requisitos tecnológicos relacionados.

Desconocido: SOC 2 – Descripción del sistema Completar una descripción del sistema para la sección III del informe de auditoría

Desconocido: Política de denuncias establecida La empresa tiene una política formal de denuncias y un canal de comunicación anónimo para que los usuarios informen de posibles problemas o sospechas de fraude.

Desconocido: Informes de supervisión al consejo realizados La alta dirección informa al consejo de administración o a un subcomité competente, al menos una vez al año, sobre el estado de los riesgos de ciberseguridad y privacidad de la empresa. El consejo da su opinión y orientación a la dirección cuando es necesario.

Desconocido: Estatuto del consejo documentado El consejo de administración de la empresa tiene un estatuto documentado que define sus responsabilidades de supervisión del control interno.

Desconocido: Experiencia del consejo desarrollada Los miembros del consejo tienen experiencia suficiente para supervisar la capacidad de la dirección de diseñar, implementar y operar controles de seguridad de la información. El consejo recurre a expertos y consultores externos en seguridad de la información cuando es necesario.

Desconocido: Reuniones del consejo celebradas El consejo de administración se reúne al menos una vez al año y levanta actas formales. El consejo incluye consejeros independientes de la empresa.

Desconocido: Procesos de copia de seguridad establecidos La política de copias de seguridad de la empresa documenta los requisitos de copia y recuperación de los datos de clientes.

Desconocido: Cambios del sistema comunicados externamente La empresa notifica a los clientes los cambios críticos del sistema que puedan afectar a su procesamiento.

Desconocido: Roles y responsabilidades de la dirección definidos La dirección de la empresa ha definido roles y responsabilidades para supervisar el diseño y la implementación de los controles de seguridad de la información.

Desconocido: Funciones y responsabilidades definidas Las funciones y responsabilidades de diseño, desarrollo, implementación, operación, mantenimiento y monitorización de los controles de seguridad de la información están asignadas formalmente en las descripciones de puestos o en la política de funciones y responsabilidades.

Desconocido: Políticas de seguridad establecidas y revisadas Las políticas y los procedimientos de seguridad de la información de la empresa están documentados y se revisan al menos una vez al año.

Desconocido: Sistema de soporte disponible La empresa dispone de un sistema de soporte externo que permite a los usuarios comunicar al personal adecuado fallos, incidentes, inquietudes y otras quejas.

Desconocido: Cambios del sistema comunicados La empresa comunica los cambios del sistema a los usuarios internos autorizados.

Desconocido: Solicitudes de acceso obligatorias La empresa garantiza que el acceso de los usuarios a los componentes del sistema incluidos en el alcance se basa en su puesto y función, o requiere un formulario de solicitud documentado y la aprobación del responsable antes de concederse.

Desconocido: Políticas de respuesta a incidentes establecidas La empresa cuenta con políticas y procedimientos documentados de respuesta a incidentes de seguridad y privacidad, comunicados a los usuarios autorizados.

Desconocido: Procedimientos de gestión de incidentes aplicados La dirección registra, hace seguimiento, resuelve y comunica a las partes afectadas o pertinentes los incidentes de seguridad y privacidad de la empresa, conforme a su política y sus procedimientos de respuesta a incidentes.

Desconocido: Procesos de acceso físico establecidos La empresa cuenta con procesos para conceder, modificar y revocar el acceso físico a sus centros de datos, previa autorización de los responsables de los controles.

Desconocido: Acceso al centro de datos revisado La empresa revisa el acceso a los centros de datos al menos una vez al año.

Desconocido: Compromisos de la empresa comunicados externamente Los compromisos de seguridad de la empresa se comunican a los clientes en los acuerdos marco de servicios (MSA) o en los términos del servicio (TOS).

Desconocido: Recursos de soporte externo disponibles La empresa ofrece a sus clientes guías y recursos de soporte técnico sobre la operación del sistema.

Desconocido: Descripción del servicio comunicada La empresa ofrece a usuarios internos y externos una descripción de sus productos y servicios.

Desconocido: Objetivos de la evaluación de riesgos definidos La empresa define sus objetivos para poder identificar y evaluar los riesgos relacionados con ellos.

Desconocido: Evaluaciones de riesgos realizadas La empresa realiza evaluaciones de riesgos al menos una vez al año. En este proceso se identifican las amenazas y los cambios (ambientales, regulatorios y tecnológicos) que afectan a los compromisos de servicio, y los riesgos se evalúan formalmente. La evaluación incluye la posibilidad de fraude y cómo podría afectar al logro de los objetivos.