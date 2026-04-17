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Seguridad para la era de las amenazas impulsadas por IA.

Hacktron te da la capacidad de seguridad ofensiva para encontrar y corregir vulnerabilidades explotables antes que los atacantes.

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  • Krisp

Descubre qué se puede explotar.

En toda tu organización, en cada pull request o dentro de una aplicación.

  1. Hacktron RedRed teaming continuo para toda la organización
  2. Hacktron ReviewRevisa cada cambio más allá del diff
  3. Hacktron WhiteboxPrueba una aplicación definida en profundidad
HACKTRON RED

Tu adversario más persistente debería trabajar para ti.

ATTACK SURFACE1,284 ASSETSEXTERNAL412 ASSETSSAAS & CI188 ASSETSCLOUD463 ASSETSINTERNAL221 ASSETSwwwvpncareersoktagithubslackeks-prodcloudfrontrds-replicaauth-svcbillingkafkaPENTEST SCOPEPROD DATABASEPATH CLOSED AND RETESTED

Hacktron Red ofrece red teaming continuo para toda tu organización. Identifica lo que los atacantes pueden ver, prueba nuevos activos y posibles debilidades en cuanto aparecen, y encadena vulnerabilidades confirmadas en rutas de ataque validadas.

Obtienes pruebas de cómo podría comprometerse tu empresa y ayuda para cerrar esas rutas de acceso.

  • Nuevos activos probados en cuanto aparecen
  • Pruebas de cada paso de la cadena
  • Recomendaciones sobre las causas raíz, verificadas mediante nuevas pruebas
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HACKTRON REVIEW

Detecta vulnerabilidades explotables antes de fusionar el código.

Hacktron Review analiza cada cambio en el contexto de toda la base de código y valida la relevancia y explotabilidad de los hallazgos antes de comunicarlos.

Los desarrolladores reciben pruebas y orientación para corregir los problemas directamente en su flujo de revisión de código, sin una avalancha de alertas irrelevantes.

  • Contexto de toda la base de código y grafos de llamadas
  • Validación de la explotación antes de informar
  • Pruebas y orientación para corregir dentro de la revisión
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HACKTRON WHITEBOX

Pentests Whitebox completos. A velocidad de máquina.

Lanza una evaluación de alcance completo en minutos. Modelado de amenazas, taint tracing por rutas críticas, validación dinámica guiada por exploits y un informe listo para auditoría SOC 2 o ISO 27001 en horas, no semanas.

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Seguridad unificada

Un motor de seguridad para todos tus repositorios.

Hacktron es compatible con la plataforma Git que tu equipo ya usa.

HacktronMotor de seguridad
CLIENTES

Protegiendo a los equipos que construyen el mañana.

Cuando construyes el futuro, no hay segundas oportunidades. Escucha a los equipos más ambiciosos del mundo que resuelven la seguridad con Hacktron.

  • Krisp

    “Hacktron se centra en problemas de seguridad reales y explotables, con un impacto claro y orientación para corregirlos.”

    Davit KarapetyanIngeniero principal de seguridad de producto

    300+

    hallazgos evaluados en una sola semana

    Leer el caso
  • Rocket.Chat

    “Ahora podemos ampliar el análisis de seguridad a todas nuestras PRs.”

    Julio AraujoDirector de seguridad

    1–2 minutos

    de media para revisar una PR en busca de problemas de seguridad

    Leer el caso
  • hackajob

    “Hacktron detecta más problemas de los que una revisión manual puede encontrar de forma realista y analiza cada PR.”

    Dragos DimitriuResponsable de soporte informático y cumplimiento

    81,1 %

    de los hallazgos evaluados permitían tomar medidas

    Leer el caso
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Creado por quienes se dedican a poner a prueba los sistemas.

Nuestras investigaciones sobre los sistemas que hemos comprometido y su repercusión en los medios.

Toda la cobertura
Hackeando OpenAI

InvestigaciónEn el WSJ, el FT y el Washington Post

Hackeando OpenAI

Un desbordamiento del heap y una configuración incorrecta de SSO, encadenados para comprometer los repositorios internos de OpenAI.

Leer la investigación

Precios

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Desde$40/ desarrollador / mes

Para equipos pequeños que quieren proteger su flujo de desarrollo.

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50 PRs (escaneos ilimitados por PR) por desarrollador, $1 por PR adicional

Triaje y corrección automáticos para verificar hallazgos y preparar correcciones probadas

Modelos de amenazas que mejoran continuamente a partir del feedback de triaje

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SSO, registros de auditoría y controles de acceso basados en roles

Soporte prioritario 24/7 con un equipo de cuenta dedicado

Míralo en acción

No esperes pruebas de un ataque para actuar.

Pon Hacktron a trabajar en toda la superficie de ataque de tu organización, en cada pull request y en tus aplicaciones individuales.

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