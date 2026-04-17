Descubre qué se puede explotar. Tu adversario más persistente debería trabajar para ti.
Hacktron Red ofrece red teaming continuo para toda tu organización. Identifica lo que los atacantes pueden ver, prueba nuevos activos y posibles debilidades en cuanto aparecen, y encadena vulnerabilidades confirmadas en rutas de ataque validadas.
Obtienes pruebas de cómo podría comprometerse tu empresa y ayuda para cerrar esas rutas de acceso.
- Nuevos activos probados en cuanto aparecen
- Pruebas de cada paso de la cadena
- Recomendaciones sobre las causas raíz, verificadas mediante nuevas pruebas
Detecta vulnerabilidades explotables antes de fusionar el código.
acme-ai/platform #91 · Add project sharing endpointOpen
hacktronreviewed src/projects/share.ts
Authorization bypass: orgId from the request reaches getProject() without a membership check.
Exploit path
- 1POST /projects/:id/share takes orgId from the body
- 2getProject(orgId, id) trusts it as the caller’s org
- 3Any user can share, and so read, another org’s project
dana-k applied the suggested patch7be04d1
−const { orgId } = req.body
+const orgId = await requireMembership(req.user, req.body.orgId)
Hacktron Review analiza cada cambio en el contexto de toda la base de código y valida la relevancia y explotabilidad de los hallazgos antes de comunicarlos.
Los desarrolladores reciben pruebas y orientación para corregir los problemas directamente en su flujo de revisión de código, sin una avalancha de alertas irrelevantes.
- Contexto de toda la base de código y grafos de llamadas
- Validación de la explotación antes de informar
- Pruebas y orientación para corregir dentro de la revisión
Pentests Whitebox completos. A velocidad de máquina.
Un motor de seguridad para todos tus repositorios.
Hacktron es compatible con la plataforma Git que tu equipo ya usa.
Protegiendo a los equipos que construyen el mañana. Creado por quienes se dedican a poner a prueba los sistemas.
Nuestras investigaciones sobre los sistemas que hemos comprometido y su repercusión en los medios.
InvestigaciónEn el WSJ, el FT y el Washington Post
Hackeando OpenAI
Un desbordamiento del heap y una configuración incorrecta de SSO, encadenados para comprometer los repositorios internos de OpenAI.Leer la investigación
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Claude Opus escribió un exploit para Chrome por 2.283 dólares
La preocupación por Mythos puede esperar: los modelos de uso general al alcance de cualquiera ya encuentran fallos en software ampliamente utilizado.
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Para equipos pequeños que quieren proteger su flujo de desarrollo.
Sin tarjeta de crédito
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